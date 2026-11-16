A Palazzo Gagliardi due giornate tra educazione digitale, prevenzione delle dipendenze e tradizioni da tramandare. Studenti, esperti e associazioni protagonisti dell’edizione “Radici e Futuro”. Ecco di cosa si è parlato e chi c’era

Dai rischi dell’intelligenza artificiale alla pasta fatta in casa, dalle fragilità dei ragazzi alle occasioni per ritrovarsi tra generazioni. Il Festival delle Famiglie ha riunito a Palazzo Gagliardi, a Vibo Valentia, studenti, istituzioni, professionisti e associazioni per due giornate dedicate alle relazioni e alla partecipazione. L’edizione 2026, intitolata “Radici e Futuro”, si è svolta il 13 e 14 novembre, alternando approfondimenti sulle responsabilità educative e momenti di festa.

La mattinata inaugurale, dedicata a “Educare alla complessità: famiglie e nuove tecnologie”, si è aperta con i saluti del sindaco Enzo Romeo, degli assessori Lorenza Scrugli e Stefano Soriano, del vescovo Attilio Nostro e del consigliere dell’Ordine degli assistenti sociali della Calabria Domenico Boninsegna.

Nel confronto moderato dal giornalista Stefano Mandarano, il professore ordinario di Informatica dell’Unical Giovambattista Ianni ha illustrato i meccanismi dei social che possono favorire dipendenza e i rischi dell’intelligenza artificiale, mantenendo una prospettiva di fiducia. Il docente di Psicologia sociale Rocco Servidio ha spostato l’attenzione dal tempo trascorso davanti agli schermi ai bisogni relazionali che possono alimentare un uso problematico delle tecnologie. La ricercatrice Maria Giuseppina Bartolo ha invece indicato nella curiosità una risorsa per sviluppare pensiero critico e riconoscere le informazioni false.

Per il Corecom Calabria, il segretario Pasquale Petrolo ha richiamato il ruolo della comunità educante e dell’educazione affettiva. Il presidente Fulvio Scarpino ha coinvolto uno studente nella lettura di un messaggio legato alla storia di Carolina Picchio, riportando al centro il peso delle parole e le conseguenze dei comportamenti online.

Gli studenti del Vespucci-Murmura, del Liceo scientifico Berto e dell’Ic De Amicis, con le scuole di Piscopio e San Gregorio, hanno presentato elaborati sull’alfabetizzazione digitale e sulla prevenzione delle dipendenze. Un coinvolgimento valorizzato dalla dirigente comunale ai Servizi sociali Carla Montesanti, che ha sottolineato anche il contributo dell’Ordine degli assistenti sociali e l’attenzione alla formazione continua. L’Ordine e il Dipartimento di Culture, educazione e società dell’Unical hanno concesso il patrocinio gratuito all’evento.

Dalle fragilità dei giovani alla festa tra generazioni

Nel pomeriggio, il confronto su dipendenze e devianza minorile, moderato dalla giornalista Teresa Pugliese, ha affrontato i percorsi di intervento e reinserimento sociale. Antonella Rotella, vicepresidente del Gruppo Maranathà, ha raccontato la complessità dell’uscita dalla dipendenza; Ilaria Torchia, assistente sociale dell’USSM di Catanzaro, ha invitato a guardare ai ragazzi oltre il reato commesso, sostenendo anche le famiglie. Anthony Lo Bianco, presidente della Fondazione Valentia, ha richiamato il valore delle reti associative. A questi interventi si è affiancata la testimonianza personale di Vittorio, ospite del Centro Maranathà.

Il giorno successivo spazio ai bambini, alla convivialità e alle tradizioni. Lo chef Francesco Messina, “T’appatumi”, ha mostrato la preparazione della pasta fatta in casa, collegando il patrimonio culturale da trasmettere ai giovani all’importanza dell’impegno e della legalità. L’attore Mattia Procopio e la musica dei Condors hanno accompagnato la festa.

«Il Festival delle famiglie dimostra quanto sia importante creare occasioni in cui una comunità possa riconoscersi e ritrovarsi», ha commentato Romeo. «È questa la città che vogliamo: capace di investire sulle relazioni, sulla partecipazione e sui giovani, custodendo le proprie tradizioni».

L’assessore alle Politiche sociali Scrugli ha collegato l’iniziativa al lavoro condiviso con gli altri Comuni dell’Ambito: «Prevenzione delle dipendenze, alfabetizzazione digitale, invecchiamento attivo e sostegno alle famiglie sono parti di un impegno comune». E ha aggiunto: «Il Festival ci ha permesso di condividerlo con il territorio e di valorizzare il contributo dei ragazzi. Continueremo a investire in questa rete di collaborazione».

Concluso il Festival, prosegue l’attività del Centro per le Famiglie, con l’équipe composta da Caterina Coloca, Giusy Greco, Cristina Vallin, Tina Romano, Linda Fogliaro e Tiziana Adamo.