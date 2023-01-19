Tra gli interventi di riqualificazione ambientale è prevista la realizzazione di opere primarie e secondarie

Il Comune di Vibo Valentia indice una gara d’appalto nella forma della procedura aperta, per l’affidamento degli “Interventi per l’eliminazione del degrado urbano, Vibo centro, con realizzazione opere primarie e secondarie”, di importo complessivo pari ad € 767.045,03 oltre Iva, da esperire con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo. Con deliberazione di Giunta comunale dello scorso 20 dicembre è stato approvato il Progetto definitivo-esecutivo relativo all’intervento di che trattasi dell’importo complessivo pari a € 950.000,00, pertanto, l’ente, ha ora ritenuto di poter procedere all’affidamento dell’appalto dei lavori per gli interventi circa l’eliminazione del degrado urbano nel centro della città capoluogo con la realizzazione di opere primarie e secondarie, mediante procedura aperta. Stante la specificità dell’intervento e altresì “la volontà del Comune a estendere la partecipazione alla gara a un maggiore numero di imprese, garantendo e rispettando i principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità”, si è optato alla scelta del contraente mediante l’espletamento di una gara a procedura aperta, peraltro più celere rispetto alla procedura ristretta. [Continua in basso]

L’intervento rientra nell’ambito dell’ attribuzione delle risorse finanziarie a valere sul Pac Calabria 2014/2020 – Asse 9 (Fesr) Inclusione sociale. Nel luglio 2020 la Giunta regionale, ha infatti previsto “Interventi e misure anticrisi a favore delle città di Catanzaro, Cosenza, Crotone, Reggio Calabria e Vibo Valentia, anche in risposta alla emergenza sanitaria Covid-19, con particolare riferimento all’obiettivo generale dell’inclusione sociale, da conseguirsi tramite interventi di riqualificazione ambientale e rigenerazione sociale ed economica dei centri storici e dei quartieri marginali e degradati delle città e delle aree urbane, e/o interventi di riqualificazione e valorizzazione urbana a fini sociali, culturali, turistici e di sostegno allo sviluppo economico. Così, con Delibera di Giunta regionale 2021 avente ad oggetto “Provvedimenti attuativi Delibera di Giunta Regionale n.188/2020. Attribuzione delle risorse finanziarie a valere sul Pac Calabria 2014/2020 – Asse 9 (Fesr) Inclusione sociale. Approvazione schema di Accordo tra Amministrazioni”, sono state attribuite al Comune di Vibo Valentia le risorse finanziarie a valere sull’Asse 9 del Pac 2014/2020.

