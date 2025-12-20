L’uomo è finito in manette dopo una perquisizione domiciliare effettuata nell’ambito di una vastissima attività di controllo condotta dalla polizia di Stato su tutto il territorio italiano: 384 arresti, 655 denunce e 1.400 chili di stupefacenti sequestrati

Vasta operazione nazionale della polizia in diverse province italiane, con 384 arresti e 655 denunce, oltre al sequestro di circa 1.400 chili di droga.

L’operazione ha interessato anche la provincia di Vibo Valentia ed è stata condotta dalla Squadra Mobile con il supporto di personale dell’Upg e Sp, del Reparto Prevenzione Crimine e del Posto fisso di Tropea, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Vibo Valentia.

L’azione della polizia di Stato si è dispiegata su tutto il territorio provinciale e dall’inizio del mese di dicembre, prevalentemente nei luoghi più frequentati dalla movida notturna. Controllate complessivamente 1.890 persone, di cui 192 minorenni, e fermati 753 veicoli.

Numerose anche le perquisizioni che hanno consentito di rinvenire e sequestrare sia sostanze stupefacenti riferibili ai cannabinoidi che eroina, deferendo in stato di libertà alla Autorità giudiziaria 3 soggetti per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti ed elevando 4 sanzioni amministrative per uso di sostanze stupefacenti.

In tale contesto, il 15 dicembre, è stato arrestato dai poliziotti della Squadra Mobile di Vibo Valentia con l’ausilio di unità cinofila antidroga, un uomo residente nel comune di San Calogero per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Gli agenti, in particolare, durante una perquisizione personale e locale eseguita presso l’abitazione dell’uomo, hanno rinvenuto, ben occultati nel vano cucina, due involucri contenenti hashish per un peso complessivo netto di 34,1 grammi, nonché 9 grammi di eroina, parte della quale già suddivisa in dosi. Rinvenuti anche un bilancino elettronico di precisione, materiale per il confezionamento della sostanza stupefacente e la somma in contanti di 1.275 euro in banconote di vario taglio, ritenuti provento dell’attività di spaccio.

L’operazione nazionale

Complessivamente, su tutto il territorio nazionale, l’operazione ad alto impatto investigativo ha portato all’identificazione di oltre 95mila persone, di cui 16.701 stranieri e 10.848 minorenni. Sequestrati 35 chili di cocaina, 1.370 di cannabinoidi, uno di eroina, 41 armi da fuoco e 80 armi bianche nonché oltre 300mila euro in contanti, ritenuti provento dell'attività di spaccio. In totale, come accennato, sono stati effettuati 384 arresti e 655 denunce.

Svolti controlli mirati anche sulla vendita di prodotti a base di canapa nei cannabis shop. Ne sono stati controllati oltre 300 e sequestrati 5, in 3 diverse città. Tre gli arrestati e 141 denunciati, tra titolari o gestori. Sequestrati quasi 300 chili di cannabinoidi risultati, dalle prime analisi, avere le caratteristiche di stupefacenti.