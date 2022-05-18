Dentro la sala operativa della Guardia costiera e tra le vie del “borgo dei pescatori”, i piccoli studenti hanno potuto approfondire tematiche e materie affrontate durante l’anno scolastico

Il Convitto Filangeri di Vibo Valentia ha organizzato una visita guidata per gli alunni nella Capitaneria di porto di Vibo Marina e nel “Borgo dei pescatori” di Briatico. L’intento è stato quello di approfondire le tematiche e le materie affrontate durante l’anno scolastico. I ragazzi hanno potuto osservare motovedette in azione e visitare la sala operativa per conoscere i compiti e le funzioni della Guardia costiera. A Briatico, poi, gli studenti dell’Istituto, accompagnati dal professore Cristiano Santacroce, hanno potuto interloquire anche con alcuni membri della Pro Loco. Il presidente Michele La Piana ed il vicepresidente Simone Russo hanno illustrato loro la storia del borgo, la fauna e la sua vegetazione, ed anche un’attività grafico-pittorica sulle bellezze locali. Infine, l’incontro con un pescatore che ha illustrato ai ragazzi la sua attività ed il suo lavoro. [In basso la foto gallery]