Il primo cittadino a confronto con i ragazzi del Liceo Capialbi, dell’Istituto tecnico economico e dell’Ipseoa Gagliardi. Rilanciato il progetto “Vibo la città di tutte le epoche”: «Bisogna far sentire ai giovani che la città è casa propria»

Dalle aule consiliari del Municipio ai laboratori scolastici, il confronto passa dai banchi di scuola. A Vibo Valentia si intensifica il dialogo tra amministrazione comunale e studenti, con una serie di incontri che mettono al centro sviluppo, identità e futuro professionale.

Il sindaco Enzo Romeo ha incontrato nei giorni scorsi gli studenti del Liceo Capialbi e dell’Istituto tecnico economico, oltre a partecipare alla “Settimana dello Studente” dell’Ipseoa Gagliardi. Il filo conduttore è la visione “Vibo Valentia città di tutte le epoche”.

Nel primo appuntamento, ospitato nell’aula consiliare, al centro del dibattito ci sono state «le prospettive di miglioramento della qualità della vita» e le strategie per rendere Vibo Valentia «un polo attrattivo capace di trattenere i giovani talenti».

Al Festival dell’Economia promosso dall’ITE, il confronto si è spostato sul progetto di marketing territoriale “Vibo Valentia la Città di tutte le epoche”, con l’obiettivo di mostrare come «la valorizzazione dei beni culturali possa trasformarsi in un volano economico per il commercio e i servizi», puntando in particolare sul turismo MICE, ovvero “Meeting, Incentive, Convention, Exhibition”.

Focus anche sulle professioni e sulle competenze tecniche durante l’incontro con il triennio dell’indirizzo odontotecnico dell’Ipseoa Gagliardi (IIS De Filippis Prestia), alla presenza del segretario nazionale di Federodontotecnica Giampiero Gagliardi. Un’occasione per ribadire «l’importanza delle specializzazioni tecniche per il tessuto produttivo locale», sottolineando come «l’eccellenza artigiana e sanitaria rappresenti un pilastro fondamentale per l’economia cittadina».

Il senso complessivo dell’iniziativa è racchiuso nelle parole del primo cittadino: «Le scuole sono il motore pulsante del cambiamento di questa città». E ancora: «Dalla visione turistica di “Vibo città di tutte le epoche” fino alle competenze tecniche specifiche dell’odontotecnica, il nostro obiettivo è unico: far sentire ai giovani che Vibo Valentia è un bene proprio».

Una sfida che guarda al futuro: «Trasformare le competenze acquisite sui banchi in determinazione professionale e spirito imprenditoriale, rendendo i nostri studenti i veri protagonisti della rinascita del territorio».