Gli interventi sono stati affidati a una società di Catanzaro che dovrà ultimare i lavori entro sei mesi. Ecco a quanto ammonta l'importo originario del progetto

Decisivi passi in avanti per avviare i lavori di adeguamento sismico -programmati dall’amministrazione comunale – dell’edificio della scuola secondaria dì primo grado “Amerigo Vespucci”, sito a Vibo Marina. Nello specifico si tratta di interventi inseriti nel Lotto 1 che interesseranno una della strutture (“Corpo A”). Nei giorni scorsi si sono infatti concluse, presso la Stazione unica appaltante della Provincia, le operazioni relative alla gara d’appalto a procedura aperta il cui importo originario era di 348mila euro, così suddivisi: 336.724 euro per lavori a base d’asta soggetti a ribasso; 11.467 euro per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e infine 90.776 euro relativi ai costi di manodopera. [Continua in basso]

La gara ha visto la partecipazione di ben sedici ditte nessuna delle quali esclusa. Alla fine l’offerta ritenuta migliore è stata quella della “Engineering & Constructions Edil Gacem Srl” con sede a Catanzaro che ha previsto un ribasso del 31,49% della quota originaria che porta a una modifica generale dei costi, così stabiliti: 255.221 euro per i lavori a base d’asta, 13.258 euro per oneri di sicurezza ed oltre Iva. Il tempo utile per il termine degli interventi è previsto entro 180 giorni e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori. Si è anche proceduto a nominare il responsabile unico del procedimento nella persona dell’ingegnere Massimo Trimmeliti, del Comune di Vibo Valentia.

LEGGI ANCHE: All’Istituo Amerigo Vespucci si chiude la settimana della Ri-Generazione scuola – Video

Gli uomini dello Stato incontrano i ragazzi dell’Istituto Vespucci – Video

Lavori pubblici nelle Marinate di Vibo, l’assessore Russo fa il punto rispondendo al M5S

Lungomare di Vibo Marina, il sindaco annuncia: «Rimosso il vincolo della Meridionale Petroli»