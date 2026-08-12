La manifestazione ha richiamato numerosi partecipanti con degustazioni di vini locali, sommelier, animazione e dj set. Gli organizzatori: «Felici di aver superato le nostre stesse aspettative»

Un'altra serata ricca di musica e intrattenimento ha animato il centro di Vibo Marina. Ieri sera, tra Giganti, street band e tanta animazione per tutte le fasce d'età, si è tenuta sul lungomare la seconda edizione di “Calici sotto le stelle”, evento creato per tutti quelli che vogliono assaporare i gusti tradizionali dei vini della nostra terra.

Tra gli stand per le degustazioni dei migliori vini locali, quest'anno anche la presenza di sommelier specializzati. Numerosi momenti di spettacolo hanno caratterizzato la serata che, nonostante un piccolo imprevisto al gruppo elettrogeno, ha riscosso successo e ottenuto grande partecipazione da parte dei presenti. Il problema tecnico ha creato qualche momento di attesa per il pubblico e ritardato l'inizio dello show sul palco antistante la Capitaneria di Porto, ma la festa è poi entrata nel vivo coinvolgendo tutti con la musica dei dj, sulle note delle più famose tarantelle calabresi e dei brani più conosciuti degli anni ’90.

Buccinà: «Superate le nostre aspettative»

«Siamo felici di aver superato anche questa volta le nostre aspettative - ci dice Franco Buccinà, organizzatore dell'evento -. Ogni anno cerchiamo di mettere il massimo impegno per far sì che tutto sia sempre organizzato nel migliore dei modi e voglio cogliere l'occasione per ringraziare le forze dell'ordine, le associazioni presenti e tutti coloro i quali hanno contribuito alla riuscita della nostra manifestazione».

Tra le varie presenze, Delia Russello, presentatrice dello spettacolo e già conduttrice televisiva e speaker radiofonica nazionale.

La performance musicale è stata resa ancora più spettacolare da fiammate e spari di coriandoli, che hanno dato alla scenografia un tocco suggestivo e affascinante.

Oggi “Un Mare di Birra”

Il programma organizzato dal promoter Buccinà prevede anche per oggi un'altra serata intensa, con l'evento “Un Mare di Birra”, dove ci saranno altri ospiti attesi, spettacoli e ancora tanta musica per vivere questi momenti nel pieno della stagione estiva all'insegna del divertimento e dello svago.