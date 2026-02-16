Il Comitato organizzatore ringrazia Comune, associazioni e artisti. Premiati carri e gruppi di ballo. I promotori: «Edizione ricca di emozioni, ora pensiamo già al futuro»

Si chiude tra applausi, musica e colori l’edizione 2026 di CarnevalMare a Vibo Marina. Un evento che ha trasformato il lungomare e le vie della frazione in un grande palcoscenico a cielo aperto, coinvolgendo associazioni, scuole, gruppi artistici e centinaia di cittadini in maschera.

Il Comitato promotore – di cui fa parte anche la Parrocchia guidata da monsignor Vincenzo Varone – traccia un bilancio positivo e ringrazia il Comune di Vibo Valentia per il patrocinio concesso, oltre alle associazioni aderenti: Pro Loco Vibo Marina, Stella Polare, Cocktails & Dreams, Associazione Mickey Mouse, Comitato Insieme per Porto Salvo, Margot Fontayn, La Coccinella, Vibo Marina C’è e Hooligans.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto ai carri allegorici e ai gruppi di ballo che hanno animato la manifestazione. Sul podio “Colorino e i Guardiani del Bosco”, primo classificato; “Il Drago non è…”, secondo posto; “La pace comincia con un sorriso”, terzo classificato e vincitore anche del premio della critica. Hanno partecipato inoltre “Stranger Things”, “Grease”, “I Giganti di Vibo Marina”, “Cuore di Calabria: folklore e passione” e la Scuola di danza New Generation.

Determinante il contributo degli artisti e degli animatori: Tony il mago delle bolle, gli artisti di strada tra fuoco e clownerie, le mascotte e le truccatrici di “Mamma che festa”, la Wizdom Drum Street Band e la Dixieland Jazz Street Band by Veipo, le animatrici dell’associazione Mickey Mouse, Emanuela Minasi e Massimo Cappuccio.

Supporto tecnico garantito dai service “’Nd’Arranciamu” e Timpani Eventi con i dj Francesco Modesti e Vlab, oltre a Luna Animazione e Karaoke.

Il Comitato ha infine espresso gratitudine al gruppo di lavoro, alla giuria, agli operatori della sicurezza, alla ditta Muraca per il servizio di pulizia.

«Chiudiamo un’edizione ricca di emozioni e buoni propositi – fanno sapere gli organizzatori – con lo sguardo già rivolto al futuro. Chissà, magari un CarnevalMare estivo».