Dopo il successo della Sagra della Pizza Fritta e della Notte Blu, il calendario prosegue con Calici sotto le Stelle, Un Mare di Birra e gli appuntamenti della festa patronale fino alla tradizionale processione nelle acque del porto del 23 agosto

Al netto dell’acceso dibattito pubblico sulle potenzialità del porto e sul suo futuro, che oscilla tra ambizioni turistiche e industriali, ci sono alcune certezze che rendono Vibo Marina un punto di riferimento per l’intero territorio: una di queste è la sua centralità nell’estate vibonese. Un ricco calendario di eventi, spettacoli e iniziative sta confermando anche quest’anno l’importanza della frazione marina della città capoluogo, tappa obbligata lungo la Costa degli Dei.

Dopo la Sagra della Pizza Fritta e la Notte Blu, eventi che hanno riscosso grande successo e riempito il paese tra musica, allegria, colori e vivacità, sono ora in programma altre iniziative capaci di richiamare residenti e vacanzieri.

Stasera calici sotto le Stelle e Un Mare di Birra

Le serate dell’11 e 12 agosto vedranno andare in scena “Calici sotto le Stelle”, format dedicato alla degustazione dei vini calabresi accompagnato dagli spettacoli “Disco Party Anni ’90” e “Tarantella Disco Dance Party”, e la prima edizione di “Un Mare di Birra”, con un gran finale affidato al concerto di Dipinto, giovane rapper e cantante italiano classe 2000.

Si proseguirà nelle serate successive con l’inizio della settimana di festeggiamenti dedicati alla protettrice della frazione marina, Maria SS. del Rosario di Pompei, accompagnata da un nuovo calendario di spettacoli e attività di intrattenimento rivolte a un pubblico di tutte le età.

Concerti, teatro e tribute band

Tra gli appuntamenti maggiormente attesi c’è quello del 19 agosto con lo show “The Revival 40° anno, il concerto continua…”, mentre giovedì 20 agosto sarà la volta della commedia teatrale “Mi ficiaru sindacu”.

Seguiranno altre due serate all’insegna della musica e del coinvolgimento del pubblico, venerdì 21 e sabato 22 agosto, quando sul palco saliranno rispettivamente “Come Max Tribute Band 883” e il “Format IDOLS 2000”.

Il 23 agosto la festa patronale e la processione in mare

Il tutto precederà la giornata principale della festa patronale, quest’anno eccezionalmente programmata per il 23 agosto anziché, come di consueto, per la terza domenica del mese. L’attenzione si concentrerà soprattutto sulla suggestiva processione nelle acque del porto con la statua di Maria SS. del Rosario di Pompei, accompagnata, come ogni anno, dallo spettacolo pirotecnico.

Un susseguirsi di manifestazioni organizzate per rendere Vibo Marina e l’intera zona costiera tra le aree più attive dell’estate 2026.

Musica, tradizione, intrattenimento e valorizzazione delle risorse locali si incontrano così in un calendario pensato per animare le serate nel cuore della stagione estiva e offrire a residenti, turisti e visitatori un agosto ricco di appuntamenti.