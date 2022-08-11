Domani cala il sipario sull’iniziativa culturale organizzata dalla locale Pro loco. Di scena il romanzo dal titolo “Il colore dei cavallucci di gomma”

Domani, venerdì 12 agosto, alle ore 21.30, a Vibo Marina – Retro banchina Fiume nei pressi della Capitaneria di Porto – si svolgerà il quarto e ultimo appuntamento della VI edizione della rassegna letteraria “Ti porto un libro: incontri con l’autore“, organizzata dalla Pro loco di Vibo Marina, con la collaborazione del Comune di Vibo Valentia. L’ultima serata vedrà come ospite Fabio Voci, giovane scrittore nato a Catanzaro nel 1976, ma che da sempre vive a Vibo Marina. Dopo essersi diplomato al liceo classico “Morelli” di Vibo Valentia, si è iscritto alla Facoltà di Giurisprudenza, ma presto ha capito che quella non era la sua strada. Ha seguito quindi la via della letteratura e della scrittura, pubblicando il suo primo libro, un romanzo di avventura dal titolo “La pietra della mente” (2010, edizioni Helicon). Oltre alla scrittura è un grande appassionato di mitologia greca e romana. Con quest’ultimo incontro, la Pro loco di Vibo Marina ha voluto mettere in risalto un talento locale. Nella serata di domani, Fabio Voci – dialogando con Rosario Carbone – presenterà a “Ti Porto un libro” il suo ultimo romanzo dal titolo “Il colore dei cavallucci di gomma” (2021, Grafiche editore), apprezzato anche fuori dalla nostra regione. [Continua in basso]

La trama del libro

Protagonista di questa storia è Matteo Rinaldi, giovane uomo, piacente, che gestisce un negozio di informatica insieme a due amici. Matteo ama le donne e i divertimenti, ma preferisce non impegnarsi, soprattutto dopo la fine della sua storia con quella che credeva essere la donna dei suoi sogni. Tutto nella sua esistenza si svolge in maniera perfetta, finché un evento tragico non gli sconvolge la vita e lo costringe a occuparsi di una persona di cui fino ad allora conosceva solamente il nome. La piccola Roberta va a vivere con lui, e tra i fratelli inizia una difficile convivenza. La conoscenza di Cristina e della dolce Gioia aiuta Matteo a superare momenti difficili. Ma una scoperta che riguarda la sua famiglia rende ancora tutto nero e triste. Si tratta di una storia semplice e ben scritta, una lettura davvero per tutti, che racchiude in sé temi e valori importanti: l’amore, la famiglia, la sofferenza, la violenza domestica, il cambiamento.

L’ultimo appuntamento di “Ti Porto un libro” sarà l’occasione per conoscere uno scrittore pienamente nostro e una storia delicata ed emozionante che toccherà il cuore. L’incontro, come di consueto, sarà scandito da momenti musicali a cura del giovanissimo pianista Simon Stanganello e alla fine verrà dato spazio alle domande del pubblico presente, al fine di stimolare un dibattito costruttivo sui temi trattati; inoltre sarà possibile acquistare il libro sul luogo dell’evento.