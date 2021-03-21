Le proteste dei genitori che chiedono interventi risolutivi da parte delle istituzioni preposte

Siano benedetti gli operatori scolastici, non ci fossero loro sarebbe un guaio. Scuola primaria Pasquale De Maria, Istituto comprensivo Amerigo Vespucci, una delle scuole più apprezzate dalle istituzioni nella provincia di Vibo Valentia, per le sue iniziative, per il prestigio di cui gode la sua dirigente, per il valore degli insegnanti, eppure – causa l’assenza di impianti di video sorveglianza e di sistemi di dissuasione dalle intrusioni – l’accesso mostra piccole discariche e, soprattutto, i segni delle scorribande dei vandali. Se non ci fossero i collaboratori scolastici, a ripulire ogni giorno da vetri di bottiglie infrante e corpi contundenti gli spazi calpestati dai bambini, dicevamo, sarebbe un guaio. E i rifiuti? Quegli ingombranti che inspiegabilmente ammassati nel cortile (che ci fanno perfino un casco e degli pneumatici in una scuola…)? Possono raccoglierli in un angolo, ma se poi nessuno passa a ritirarli…