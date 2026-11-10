Un tetto in parte crollato, l’acqua che penetra negli ambienti e un salone di rappresentanza da proteggere prima che i danni diventino irreversibili. A Vibo Valentia, la candidatura di Palazzo Gagliardi De Riso al censimento “I Luoghi del Cuore” del Fai porta all’attenzione nazionale il futuro di una dimora che custodisce una parte della memoria culturale cittadina. Per sostenerla c’è tempo fino al 15 dicembre 2026, quando si chiuderà la raccolta dei voti promossa dal Fondo per l’Ambiente Italiano in collaborazione con Intesa Sanpaolo.

Il palazzo figura tra i luoghi più segnalati nella classifica provvisoria calabrese (al momento è secondo dietro le Grotte Rupestri di Verzino, nel Crotonese). A promuoverne la candidatura è il comitato “Salviamo Palazzo Gagliardi De Riso”, con il sostegno dei volontari Fai di Vibo Valentia: l’obiettivo è richiamare l’attenzione sulla necessità di recuperare l’edificio e restituirlo alla collettività.

Da foresteria nobiliare a salotto della cultura vibonese

Situato nel centro storico di Vibo, il palazzo fu realizzato nei primi decenni dell’Ottocento come foresteria per accogliere gli ospiti illustri della famiglia Gagliardi. Divenne poi la residenza principale del casato, assumendo un ruolo importante nella vita culturale della città.

L’architettura, sobria ed elegante, richiama il gusto rinascimentale toscano. Una corte interna e un monumentale scalone accompagnano al piano nobile, dove si conservano sale decorate, vetrate colorate e arredi storici, testimonianze del prestigio della famiglia e della vita che animava la dimora.

La sua storia è legata soprattutto a Caterina De Blasio, moglie del marchese Enrico Gagliardi: nella seconda metà dell’Ottocento trasformò la residenza in un salotto culturale frequentato da intellettuali, musicisti e personalità della società calabrese.

Oggi, però, il palazzo è chiuso al pubblico e, come riferisce la nota del Fai, versa in condizioni di progressivo degrado. A preoccupare sono soprattutto le copiose infiltrazioni d’acqua provenienti dalla parte crollata del tetto, che minacciano gli interni e il salone di rappresentanza, ricco di stucchi, tappezzerie e decorazioni. La mobilitazione punta a evitare che questo patrimonio venga compromesso irrimediabilmente.

Come votare e quali possibilità offre il censimento

Per partecipare basta collegarsi al sito www.iluoghidelcuore.it. Si possono votare tutti i luoghi che si desiderano, senza un limite numerico. La classifica definitiva sarà resa nota a febbraio 2027 e comprenderà anche i voti cartacei arrivati alla Fondazione entro la conclusione del censimento.

Raggiungere 3mila segnalazioni permette di accedere al successivo bando per presentare progetti e richiedere un sostegno economico: la soglia, dunque, apre una possibilità di finanziamento, senza determinarne automaticamente l’assegnazione. Ai primi tre classificati nazionali sono destinati rispettivamente 70mila, 60mila e 50mila euro, previa presentazione di un progetto di restauro o valorizzazione culturale.

Tra gli altri luoghi calabresi ai primi posti della graduatoria provvisoria figurano le Grotte Rupestri di Verzino, nel Crotonese, attualmente prime in Calabria e quarte in Italia, la Villa Romana di Casignana, nel Reggino, e la Cappella dei Nobili di Cosenza. Per il Vibonese, la raccolta dei voti rappresenta un’occasione per dare visibilità alle condizioni di Palazzo Gagliardi De Riso e sostenere la richiesta del suo recupero.