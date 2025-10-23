Sono partiti per Helsinki, nell’ambito del Progetto Erasmus+, i quattro docenti dell’Ipseoa Gagliardi – IIS De Filippis Prestia: Francesca Meligrana, Giusi Cesari, Maria Rosa Pappa e Marco Fazzari. La destinazione è la capitale della Finlandia, paese noto per il suo sistema educativo tra i più avanzati al mondo. Il viaggio rientra nelle attività di mobilità previste dal programma europeo Erasmus+, che mira a promuovere lo sviluppo professionale del personale scolastico attraverso esperienze formative all’estero. L’obiettivo è quello di favorire l’acquisizione di nuove competenze didattiche e l’apertura a modelli educativi innovativi, in un contesto di confronto e cooperazione internazionale.

La partecipazione dei docenti al progetto si inserisce in una più ampia strategia dell’istituto volta a rafforzare l’internazionalizzazione della didattica e ad alimentare una cultura scolastica orientata al dialogo interculturale e alla cittadinanza europea. Al termine dell’esperienza, è prevista la condivisione delle conoscenze e delle metodologie apprese con il corpo docente e con gli studenti, nell’ottica di un trasferimento di buone pratiche e di un arricchimento del percorso formativo complessivo.

La missione formativa in Finlandia rappresenta dunque un momento significativo nel percorso di aggiornamento e crescita professionale dei docenti coinvolti, oltre che un’occasione per approfondire modelli educativi che pongono l’innovazione al centro della strategia pedagogica.