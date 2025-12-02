Ancora niente allaccio definitivo della fornitura di gas metano al plesso scolastico, ma nel frattempo è stato attivato un servizio termico sostitutivo e sarà possibile per alunni e docenti tornare in classe

Riaprirà domani 3 dicembre il plesso scolastico Buccarelli, chiuso da venerdì 28 novembre perché non funzionavano gli impianti di riscaldamento. Il sindaco di Vibo Valentia Enzo Romeo oggi ha firmato una nuova ordinanza con cui revoca la precedente e dispone la ripresa delle attività didattiche in presenza a partire da questo mercoledì.

La chiusura era stata necessaria perché era diventato impossibile assicurare ambienti adeguatamente riscaldati – è scritto nell’ordinanza – a causa della mancata fornitura del gas metano.

Adesso, «nelle more dell’attivazione definitiva della fornitura di gas metano presso il plesso scolastico, la ditta incaricata ha provveduto all’attivazione di un servizio termico sostitutivo idoneo a garantire il riscaldamento degli ambienti scolastici». Il Settore Manutenzione del Comune da parte sua ha effettuato le opportune verifiche tecniche, accertando «la piena funzionalità della linea di distribuzione interna e del sistema di riscaldamento». Da qui la decisione di riaprire la scuola e consentire ad alunni e docenti di rientrare in classe.