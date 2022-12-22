Tutti gli articoli di Società
Con propria ordinanza il sindaco di Vibo Valentia, Maria Limardo, ha disposto il divieto di utilizzare botti, fuochi d’artificio, mortaretti e altri artifici pirotecnici su tutto il territorio comunale, ad esclusione di quelli luminosi, dalla giornata di oggi (22 dicembre) e fino al 6 gennaio. Il divieto è legato a ragioni di ordine pubblico in tutti i luoghi dove transitano o siano presenti delle persone, fatto comunque salvo l’uso di botti di libero commercio da utilizzarsi a debita distanza da persone e animali, evitando tassativamente le aree affollate. Il materiale che si può utilizzare deve essere necessariamente acquistato presso i rivenditori autorizzati e munito di dicitura attestante la possibilità di commercializzazione al pubblico. Una novità, quindi, rispetto alle ordinanze degli scorsi anni quando nella città capoluogo era stato vietato l’uso di qualunque botto a prescindere dai luoghi di acquisto.
Il divieto viene motivato anche con le conseguenze negative che i petardi possono determinare agli animali domestici ed alla fauna selvatica, in quanto il fragore dei botti li porta frequentemente a perdere l’orientamento esponendoli al rischio di smarrimento e investimento con eventuali incidenti stradali. L’inosservanza dei divieti è punita con multe da 25 sino a 500 euro.
