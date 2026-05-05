Tutto pronto per l’inaugurazione della sala d’attesa per bambini “I colori delle emozioni” realizzata dal Soroptimist Club di Lamezia Terme nella sede Inps di Vibo Valentia, in via Pasquale Enrico Murmuradi.

La cerimonia di inaugurazione si terrà il 7 maggio, alla presenza del direttore regionale Inps Calabria Giuseppe Greco, della direttrice della sede Inps di Vibo Valentia Antonella Cardamone, della presidente del Soroptimist Club Lamezia Trrme Luigina Pileggi insieme alle socie e alle autorità civili, religiose e militari.

La sala d’attesa per bambini "I colori delle emozioni” fa seguito al protocollo d’intesa sottoscritto lo scorso novembre tra il Soroptimist Club di Lamezia Terme e l’Istituto nazionale della Previdenza Sociale - Direzione regionale per la Calabria rappresentato dal direttore Giuseppe Greco, volto alla realizzazione di uno spazio accogliente dedicato ai bambini che si recano nella sede Inps per effettuare una visita.

Il 10 dicembre scorso il Soroptimist Club di Lamezia Terme ha inaugurato la sala d’attesa per bambini nella sede Inps di Lamezia Terme, dove ha riscosso grande consenso non solo tra il personale sanitario ma soprattutto nelle famiglie che accompagnano i figli per sottoporli a visita medico-legale.

L’obiettivo, spiega il sodalizio, è quello di «offrire un'esperienza positiva e stimolante, dove i bambini possono esprimere e gestire i propri sentimenti in un contesto accogliente; un modo per ridurre lo stress e il disagio psicofisico dei bambini e delle loro famiglie durante le attese. Il Soroptimist adempie al suo impegno verso il sociale, donando alla comunità un ambiente che non è solo un locale attrezzato, ma un vero e proprio abbraccio per i bambini».