Riunito il direttivo dell’associazione. I lavori introdotti dalla relazione del fondatore Domenico Consoli

Riunito il direttivo dell’associazione Umanesimo Sociale, con all’ordine del giorno elezione organi statutari. Dopo la relazione del fondatore dell’associazione Domenico Consoli, che ha sottolineato lo «stato di abbandono in cui versa Vibo Valentia e la sua provincia, con una sanità lasciata a se stessa che nei prossimi mesi non garantirà nemmeno il minimo d’assistenza sanitaria ai cittadini vibonesi, con il personale ridotto al minimo e i reparti lasciati alla deriva, fatta salva qualche isolata e valida esperienza e nonostante l’impegno profuso dalla stragrande maggioranza degli operatori sanitari e parasanitari». Il dibattito ha consentito la costituzione di una serie di gruppi di lavoro, a ciascuno dei quali è stato indicato un coordinatore. L’assemblea ha provveduto ad eleggere gli organismi statutari: presidente, segretario città di Vibo Valentia, segretario provinciale. Sono risultati eletti all’unanimità: Domenico Consoli presidente, Luciano Belmonte, segretario cittadino, Domenico Caporale segretario provinciale. [Continua in basso]

Il presidente Consoli e i segretari hanno proposto di definire aree omogenee d’intervento per affrontare i «gravi problemi che affliggono una delle provincie più povere e trascurate d’Italia» e sono state individuate le aree di: Serra San Bruno-Soriano, Pizzo, Filadelfia-Francavilla, Mileto-Jonadi-San Calogero, Tropea-Nicotera. Come riferimento di questi ambiti territoriali verranno individuati dei responsabili di zona (alcuni già definiti), al fine – fanno sapere dal Movimento – «di portare avanti le istanze politiche e sociali che il movimento si prefigge di raggiungere in tempi brevi con la collaborazione e mobilitazione dei cittadini della provincia di Vibo Valentia. Per il mese di gennaio, data da definire, è stato programmato un evento sull’enciclica Laudato sii di Papa Francesco che mira ad indicare un percorso socio-politico sui contenuti del documento, da declinare a livello istituzionale e degli enti locali quale modello cui guardare per tutelare la condizione ambientale ma anche quella culturale e dei diritti nella consapevolezza che nella gestione della cosa pubblica grava un’ipoteca sociale di cui spesso si neglige l’esistenza. Umanesimo sociale si pone quale estremo baluardo a difesa di quei settori della popolazione espropriati del proprio diritto di partecipazione sociale ed economico».

