Un appuntamento fisso quello della raccolta alimentare che ormai da cinque anni si rinnova nel periodo pre-natalizio grazie all’Associazione Valentia e alla Tonno Callipo Volley. Insieme, si sono ritrovate al centro commerciale Vibo Center, con l’obiettivo di donare concretamente beni alimentari a chi vive momenti di difficoltà, con lo slogan ‘Fai squadra con noi’.

La società del presidente Pippo Callipo era presente con le due squadre, sia femminile che maschile, entrambe protagoniste dei rispettivi campionati di Serie B1 e B. Assieme ai volontari dell’Associazione Valentia del presidente Anthony Lo Bianco hanno partecipato alla raccolta alimentare, intrattenendosi con le tante persone che hanno voluto dare il loro contributo soprattutto in vista delle feste natalizie.

Gli alimenti raccolti anche quest’anno andranno alla Parrocchia di Gesù Salvatore di Vena di Jonadi. Entusiasta il presidente dell’Associazione Valentia, Anthony Lo Bianco che spiega: «Ogni raccolta alimentare che realizziamo insieme alla Tonno Callipo Volley non è solo un appuntamento solidale, ma un momento che ci ricorda quanto sia importante camminare fianco a fianco. Questa collaborazione, che dura da anni, è diventata nel tempo una vera relazione fatta di ascolto, sensibilità e presenza costante sul territorio. Ieri siamo tornati ad incontrarci con lo stesso spirito di sempre: quello di chi crede che nessuno debba sentirsi solo, soprattutto nei momenti più difficili. La vicinanza delle atlete, degli atleti e di tutto lo staff della Tonno Callipo Volley è un segnale forte, capace di andare oltre il gesto sportivo e trasformarsi in un messaggio di umanità autentica. In questo periodo dell’anno, il bisogno non è solo materiale, ma anche emotivo. Un alimento donato diventa un segno di attenzione, un modo per dire “ti vedo, ti sono vicino”. È questo il valore più grande di iniziative come questa. Desidero ringraziare profondamente la Tonno Callipo Volley per continuare, anno dopo anno, a condividere con noi questo percorso di solidarietà, e tutte le persone che hanno scelto di partecipare».

Sulla stessa lunghezza d’onda il vice presidente della Tonno Callipo Volley, Filippo Maria Callipo che evidenzia: «Arrivare alla quinta edizione della colletta alimentare insieme all’Associazione Valentia non è un traguardo scontato, è il segno di un percorso che negli anni si è consolidato con serietà, continuità e responsabilità. Iniziative come questa dimostrano che la solidarietà non deve essere episodica, ma strutturata, riconoscibile e portata avanti con coerenza nel tempo. Per la Tonno Callipo Volley, lo sport è anche capacità di leggere il contesto in cui si opera e di rispondere in modo concreto ai bisogni del territorio. La colletta alimentare è diventata un appuntamento fisso perché risponde a un’esigenza reale e lo fa grazie al lavoro silenzioso e costante di chi, come l’Associazione Valentia, opera quotidianamente al servizio delle persone. Ringrazio il presidente Anthony Lo Bianco, i volontari e tutti coloro che hanno contribuito anche quest’anno all’iniziativa. La partecipazione della nostra società vuole essere un messaggio chiaro: il valore di una realtà sportiva si misura anche dalla sua capacità di essere presente, con discrezione e continuità, nei momenti che contano davvero».