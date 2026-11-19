La musica classica incontra la solidarietà per celebrare la Giornata mondiale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza e gli 80 anni dell’Unicef. Venerdì 20 novembre, alle ore 19, la Sala della Provincia di Vibo Valentia ospiterà “Note di Speranza”, recital pianistico di beneficenza che vedrà protagonista Giuseppe D’Aloi, musicista formatosi al Conservatorio Torrefranca e protagonista di un percorso artistico che lo ha portato a esibirsi in Italia e all’estero.

L'iniziativa è promossa dal Comitato provinciale Unicef di Vibo Valentia, presieduto da Gaetano Aurelio, con il patrocinio delle amministrazioni comunale e provinciale e la collaborazione di diverse realtà associative del territorio: Insieme per i bambini/Kiwanis, Lions International, Rotary Club Hipponion Vibo Valentia, Convegno di Cultura “Beata Maria Cristina di Savoia” e D’Proposte.

Una serata dedicata ai diritti dell'infanzia

Il concerto si svolgerà in occasione di due ricorrenze particolarmente significative. Il 20 novembre si celebra la Giornata mondiale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, nell'anniversario dell'adozione, nel 1989, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia. Una data che richiama l'attenzione sulla necessità di garantire a ogni bambino protezione, istruzione, salute e opportunità di crescita.

L'appuntamento sarà anche l'occasione per ricordare gli 80 anni dalla nascita dell'Unicef, istituito nel 1946, all'indomani della Seconda guerra mondiale, per assistere i bambini colpiti dal conflitto e oggi impegnato in oltre 190 Paesi e territori.

Attraverso il linguaggio universale della musica, il Comitato provinciale intende dunque rinnovare l'attenzione verso i bambini più vulnerabili e il valore della solidarietà, coinvolgendo la comunità vibonese in un'iniziativa culturale e benefica.

Da Scarlatti a Debussy, il programma del recital

Il programma affidato a Giuseppe D'Aloi propone un viaggio attraverso epoche e linguaggi musicali differenti, dal barocco al romanticismo fino alle suggestioni impressioniste del Novecento.

Il concerto si aprirà con la Sonata in si minore K. 87 di Domenico Scarlatti, per proseguire con le Réminiscences de Lucia di Lammermoor S. 397 di Franz Liszt. Spazio quindi a Fryderyk Chopin, con le Quattro Mazurche op. 17 e la Barcarola in fa diesis maggiore op. 60. A completare il programma saranno le Estampes di Claude Debussy, articolate nei tre brani Pagodes, La soirée dans Grenade e Jardins sous la pluie.

Giuseppe D'Aloi, dal Conservatorio di Vibo ai palcoscenici internazionali

Nato nel 1995, Giuseppe D'Aloi si è diplomato in pianoforte al Conservatorio “Fausto Torrefranca” di Vibo Valentia, proseguendo poi la formazione in Polonia, all'Accademia musicale di Poznań, dove ha conseguito nel 2018 il diploma accademico di secondo livello e, nel 2023, il dottorato artistico con una ricerca dedicata a Franz Liszt.

Nel corso della carriera ha ottenuto diversi riconoscimenti, tra cui il primo premio al Concorso internazionale “Città di Airola – Premio Francesco Moscato” nel 2019 e il secondo premio, accompagnato dal premio speciale “Fryderyk Chopin”, al Pietro Argento Piano Competition di Gioia del Colle nel 2022.

La sua attività concertistica lo ha portato a esibirsi in prestigiose sedi italiane ed europee, tra cui la Sala Accademica del Conservatorio Santa Cecilia di Roma, la Sala Liszt dell'Università di Debrecen e il Museo della Collezione Giovanni Paolo II di Varsavia. Nel 2023 ha pubblicato il suo primo disco, “Franz Liszt – An Italian Opera”, per l'etichetta ArsNova AHP. Parallelamente all'attività di interprete, si dedica alla composizione, alle trascrizioni pianistiche e all'insegnamento.