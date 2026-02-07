A Vibo un'iniziativa di grande valore sociale: "Hair Smile – dona una ciocca e contribuisci alla realizzazione di una parrucca". Promosso dal Rotaract di Vibo Valentia, presieduto da Rosario Losiggio, il progetto mira a sostenere i pazienti oncologici e dermatologici, offrendo loro un gesto concreto di vicinanza e speranza.

Tra i volti noti della città che hanno prontamente aderito, spicca quello di Michele D'Angelo, titolare del salone "I Visionari", coinvolto nell'iniziativa insieme alla sua collega Gisella. D'Angelo, noto per il suo impegno civico e la sua costante disponibilità per la comunità, ha commentato con entusiasmo: «Dove c'è qualcosa da fare per la mia città e per gli altri, mi faccio avanti». Ha inoltre ricordato il suo decennale impegno nel tagliare i capelli agli anziani ospiti della Rsa di Vibo, prima del loro trasferimento a Soriano, a testimonianza di una sensibilità che lo contraddistingue.

Orgoglioso della partecipazione del figlio Antonio, uno dei tanti giovani che fanno parte del Rotaract e che hanno scelto di rimanere e contribuire al futuro di Vibo, Michele D'Angelo ha voluto sottolineare l'importanza di supportare le nuove generazioni: «Hanno competenze, capacità e voglia di fare per il prossimo. A volte noi adulti ci lamentiamo di loro invece di supportarli».

Un'importante adesione al progetto è giunta anche dal mondo dello sport. Questa mattina, nel salone "I Visionari", era presente Viola Zangara, campionessa vibonese di judo che ha deciso di sostenere l’iniizativa dando un taglio netto ai suoi lunghi capelli. La sua partecipazione è un chiaro segnale dell'attenzione e del sostegno che il mondo sportivo locale desidera offrire a iniziative di questo tipo. D'Angelo ha elogiato l’atleta definendola «una campionessa nello sport ma anche nella vita».

Lo slogan dell'iniziativa, "Unendo le forze possiamo trasformare un semplice gesto in grande messaggio di solidarietà", riassume perfettamente lo spirito di comunità che anima "Hair Smile". Un progetto che, grazie all'impegno del Rotaract, alla generosità di Michele D'Angelo e "I Visionari", e alla visibilità offerta da figure come Viola Zangara, si propone di lasciare un segno tangibile nel tessuto sociale vibonese.