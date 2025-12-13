Nel solco del lavoro avviato dalla compianta Sandra Genco, prematuramente scomparsa, la Consigliera di Parità supplente e reggente dell’Ufficio, Antonella Rotella, ha reso note le linee programmatiche che guideranno l’azione istituzionale nel territorio di pertinenza della Provincia di Vibo Valentia, in materia di uguaglianza di opportunità e contrasto alle discriminazioni di genere, in particolare nel mondo del lavoro.

L’obiettivo dichiarato è quello di rafforzare la sensibilizzazione e la conoscenza delle politiche di genere come strumenti fondamentali di equità sociale, sviluppo sostenibile e crescita del territorio.

Tra le priorità individuate figurano il sostegno all’imprenditoria femminile, la rappresentanza pariteti ca, il superamento degli stereotipi di genere e il contrasto alla violenza, temi che verranno affrontati attraverso azioni coordinate e strutturate.

Una delle prime iniziative previste riguarda la costruzione di una rete stabile di collaborazione con tutte le Consigliere e i Consiglieri comunali dei 50 Comuni della Provincia di Vibo Valentia, con i Consiglieri provinciali e con l’insieme degli organi di governo comunali e provinciali. Una rete che mira a rendere le politiche di parità un obiettivo condiviso e trasversale all’azione amministrativa.

Particolare attenzione sarà riservata alla Certificazione di Genere, attraverso l’organizzazione di incontri di formazione e sensibilizzazione rivolti sia alle istituzioni pubbliche sia alle aziende private del territorio, per favorire l’adozione di pratiche lavorative inclusive e non discriminatorie.

Non mancherà l’impegno sul fronte educativo: sono infatti programmati incontri nelle scuole per sensibilizzare le giovani generazioni sui valori della parità di genere, del rispetto e delle pari opportunità, considerati elementi chiave per un cambiamento culturale duraturo.

Sul piano istituzionale, la Consigliera di Parità intende procedere alla sottoscrizione di un accordo con l’Ispettorato del Lavoro, finalizzato a rafforzare gli strumenti di prevenzione e contrasto delle discriminazioni di genere nei contesti lavorativi. Sono inoltre previste linee d’azione congiunta con la Prefettura e con le Commissioni Pari Opportunità dei Comuni, con un focus specifico sulla prevenzione e il contrasto alla violenza di genere.

Tra le iniziative in programma figura anche la partecipazione all’Avviso “L’Italia delle Donne”, promosso dalla Ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità, Eugenia Roccella, che mira a valorizzare figure femminili legate al territorio e a restituire loro un posto nella memoria nazionale. L’Avviso è stato prorogato fino alle ore 16 del 31 gennaio 2026.

Infine, in considerazione dell’elezione del nuovo Consiglio provinciale, la Consigliera di Parità Rotella ha espresso «l’auspicio di una collaborazione tempestiva e fattiva con la nuova assise provinciale, ritenuta essenziale per il raggiungimento concreto degli obiettivi prefissati e per il rafforzamento delle politiche di pari opportunità nella nostra realtà territoriale».