Dalle 11.45 chiusura totale di Viale Affaccio, Corso Vittorio Emanuele, Via Dante e vie limitrofe, che saranno riaperte man mano che passerà la staffetta. Il sindaco Romeo invita la cittadinanza a partecipare

In occasione del passaggio della Fiamma Olimpica nella città di Vibo Valentia sabato 20 dicembre, a seguito di riunione tecnica delle autorità competenti, è stata decisa la chiusura totale al traffico veicolare lungo le strade interessate dal passaggio della staffetta.

Nello specifico, sabato 20 dicembre a partire dalle ore 11.45 sarà disposta la chiusura delle seguenti vie: Viale Affaccio, Via Dante Alighieri, Piazza Martiri d’Ungheria, Corso Vittorio Emanuele III, Corso Umberto I (direzione San Leoluca), Via XV Aprile, Via Filanda, Via Bucciarelli.

Le strade verranno progressivamente riaperte al traffico man mano che la marcia della Fiamma procederà lungo il percorso, il cui inizio è previsto alle ore 12.30 circa nei pressi del concessionario Autozeta e la fine intorno alle ore 13.30 nei pressi dell’Hotel 501.

Il sindaco Enzo Romeo invita tutta la cittadinanza a partecipare a questo evento straordinario, simbolo di pace, unità e fratellanza tra i popoli: «Accogliere la Fiamma Olimpica nella nostra città è un onore e un momento di grande orgoglio per tutti noi. Invito la cittadinanza a partecipare con entusiasmo e a vivere insieme questo passaggio storico che ci unisce ai valori dello sport e della solidarietà».

Si invita la cittadinanza a collaborare con le autorità e a programmare per tempo i propri spostamenti, al fine di garantire il regolare svolgimento della manifestazione in piena sicurezza.