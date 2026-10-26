Un caloroso abbraccio della cittadinanza, una partecipazione costante a ogni incontro e l'entusiasmo contagioso di una comunità che riscopre il valore del libro: si è chiusa ieri a Palazzo Gagliardi con un successo straordinario la seconda edizione di èdITAl – Festival delle Editorie Italiane Locali, la rassegna ideata e coordinata dal divulgatore scientifico Ivan Fiorillo e promossa dall'associazione socio-culturale Vibo Città Antica – Il Salottino, guidata dal presidente Domenico Grillo con la co-coordinazione di Titti Preta. Sette giorni intensi che hanno raccolto i frutti fecondi di un dialogo ininterrotto tra scolaresche, ricerca universitaria e maestri della comunicazione.

Ad aprire il pomeriggio di ieri è stato il brillante confronto scientifico intitolato “Connettere la Scienza: dai dati dello studio nazionale all'esperienza di Menura Aps”, che ha visto protagonista il dottorando e comunicatore scientifico Federico Irace in dialogo con Ivan Fiorillo e Titti Preta. Irace ha conquistato la sala grazie a una passione contagiosa e a quello che la professoressa Preta ha definito «il páthos degli umanisti», ripercorrendo l'impegno sul territorio dell'associazione culturale Menura Aps per generare evoluzione e consapevolezza sociale attraverso la divulgazione. Un percorso virtuoso che ha trovato una perfetta corrispondenza con la missione di èdITAl, individuato dallo studioso all'interno della propria ricerca accademica come manifestazione degna di attenzione nel panorama italiano.

La serata è proseguita con un emozionante viaggio multimediale guidato da Ivan Fiorillo, che ha proiettato gli scatti più suggestivi della settimana e fatto riascoltare le interviste e i contenuti esclusivi realizzati per la community di PodcastFiore. Il momento è stato impreziosito da un tributo speciale alla carriera del maestro scultore Antonio La Gamba, autore delle artistiche targhe del festival.

Subito dopo, i riflettori si sono accesi sul valore etico dell'informazione con la testimonianza di Pino Scianò, storico direttore di Radio Onda Verde, autentica eccellenza dell'emittenza vibonese. Con l'autorevolezza di decenni di carriera sul campo, Scianò ha toccato le corde emotive degli astanti alternando il ricordo di vicende drammatiche alla fondamentale responsabilità civile di diffondere le “buone notizie”, celebrando la radio come insostituibile presidio comunitario.

Il momento clou della festa finale è coinciso con l'avvincente gioco interattivo in tre livelli ideato per svelare la regione italiana protagonista della prossima edizione. La platea si è cimentata in una serrata caccia agli indizi: dalla figura rinascimentale di Aldo Manuzio – l'inventore del corsivo e del tascabile nato a Bassiano sui Monti Lepini – alla culla tipografica di Subiaco, dove nel 1465 fu impiantata la prima stamperia a caratteri mobili d'Italia, fino al proverbio tradizionale ciociaro e al calcolo della distanza chilometrica tra Vibo Valentia e Roma.

Al termine dello spoglio, la vittoria è andata a due concorrenti per un podio tutto al femminile (premiate con un buono per ritirare un libro omaggio a propria scelta recandosi in una delle due librerie partner della manifestazione, Cuori d'inchiostro e Mondadori Bookstore), suggellando l'annuncio ufficiale: sarà il Lazio la regione ospite d'onore di èdITAl 2027.

I saluti e i ringraziamenti istituzionali del presidente Domenico Grillo hanno dato il via al brindisi di commiato e al ricco buffet curato da Boulangerie & Cafe' D'amico, attorno al quale organizzatori e pubblico si sono intrattenuti a lungo a tracciare le prospettive future della manifestazione.

Tutti i retroscena, le testimonianze e i contenuti speciali dell'intera settimana restano fruibili sul canale audio PodcastFiore, disponibile su tutte le piattaforme di podcasting: https://creators.spotify.com/pod/profile/podcastfiore/

La manifestazione ha goduto del patrocinio del Comune di Vibo Valentia e della Regione Calabria, ed è stata sostenuta dal tessuto produttivo del territorio: Ceravolo Costruzioni Meccaniche, Salumificio Monteporo, Pastificio Fiorillo, Distillerie Zito, Fiorillo Typical Food, Olimpoprint, All Office, Ristorante Enoteca Terravecchia e Boulangerie & Cafe' D'amico.