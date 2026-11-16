Il convegno al Valentianum affronterà il tema della parità e della dignità nel lavoro e nella società. Previsti gli interventi di magistrati, rappresentanti delle forze dell'ordine, psicologi e associazioni, oltre alle testimonianze dirette

Spezzare il silenzio, contrastare le discriminazioni e costruire una cultura del rispetto, partendo anche dal mondo del lavoro e coinvolgendo le nuove generazioni. Sono gli obiettivi del convegno promosso dal Presidio Fit Cisl di Vibo Valentia e dal Coordinamento Donne Fit Cisl, in programma domani, martedì 17 novembre, alle ore 9.30, nella Sala Congressi Antonino Murmura del Complesso Valentianum, in piazza San Leoluca.

L'iniziativa, dal titolo “Verso una società senza violenza. Spezzare il silenzio, costruire il rispetto: percorsi di parità e dignità nel lavoro e nella società”, porterà attorno allo stesso tavolo rappresentanti delle istituzioni, della magistratura, delle organizzazioni sindacali, professionisti e associazioni impegnate nella prevenzione e nel sostegno alle vittime di violenza.

Un'attenzione particolare sarà riservata agli studenti di diversi istituti scolastici della provincia di Vibo Valentia, chiamati a partecipare a un confronto che punta a valorizzare l'educazione al rispetto e alla parità come strumenti fondamentali per prevenire comportamenti discriminatori e violenti.

Gli interventi e le testimonianze

Ad aprire i lavori saranno i saluti istituzionali del sindaco di Vibo Valentia, Vincenzo Romeo. Seguiranno gli interventi di Rocco Procopio, responsabile del Presidio Fit Cisl di Vibo Valentia; Daniele Gualtieri, segretario generale della Cisl Magna Grecia; Sergio Colosimo, segretario generale Fit Cisl Calabria; Debora Tomas, coordinatrice Donne Fit Cisl; e Rodolfo Ruperti, questore di Vibo Valentia, con la collaborazione di funzionari e personale della Divisione Anticrimine.

Il dibattito entrerà quindi nel merito degli strumenti di prevenzione e contrasto alla violenza di genere con i contributi di Maria Barnabei, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vibo Valentia; Giusi Fanelli, presidente del Comitato Pari Opportunità dell'Ordine degli Avvocati di Vibo Valentia; e Susanna Fieromonte, psicologa.

Spazio anche alle testimonianze di Laura Nicolò ed Elisabeth Rosanò e agli interventi di Maria Stella Chiera, presidente dell'associazione La Fenice, e Ivana Ventura, presidente di Gemme Nuove Ets. Le conclusioni saranno affidate a Roberto Ricci, segretario nazionale Fit Cisl.

Al centro dell'incontro non ci sarà soltanto la denuncia della violenza contro le donne, ma anche la necessità di rafforzare le reti territoriali di protezione, favorire l'autonomia femminile e contrastare le discriminazioni che continuano a ostacolare la piena parità nella società e nei luoghi di lavoro.