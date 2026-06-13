Sarà inaugurato il prossimo 20 giugno, a Zambrone, il Museo a cielo aperto – Calabria al femminile, un progetto artistico e culturale unico nel suo genere che attraverso 18 opere scultoree racconta la storia di 23 donne che, nei diversi ambiti della vita civile, culturale, artistica, spirituale e sociale, hanno contribuito a costruire l’identità della Calabria.

L'inaugurazione si inserisce nell'ambito della prima edizione di “Trame di Donna – Incontri con la Calabria al femminile”, rassegna culturale dedicata quest'anno a Gianna Maria Canale, icona di eleganza e apertura al mondo, alla quale è dedicato il sottotitolo dell'edizione: “Bellezza, talento e orizzonti nel mondo”.

«Il Museo – spiega in una nota stampa il sindaco Corrado L’Andolina – nasce dall'idea di trasformare lo spazio pubblico in un luogo di memoria condivisa, capace di restituire visibilità a donne che hanno lasciato un segno nella storia della Calabria. Le opere realizzate dallo scultore Antonio La Gamba danno forma a un percorso che attraversa epoche e sensibilità differenti, unendo figure appartenenti alla storia, alla cultura, alla spiritualità, alla scienza, all'impegno civile e alle istituzioni».

La cerimonia inaugurale si svolgerà il 20 giugno alle ore 18.30 in Piazza 8 Marzo, alla presenza delle autorità civili e istituzionali. Interverranno il Prefetto di Vibo Valentia, Anna Aurora Colosimo, la scrittrice Bianca Tragni e lo scultore Antonio La Gamba. All'evento parteciperanno inoltre i Sindaci delle città di origine delle donne rappresentate nel Museo, in un ideale abbraccio tra comunità diverse unite dalla medesima storia.

Ospite d'onore e madrina dell'iniziativa sarà Regina Schrecker, figura di rilievo internazionale nel mondo della moda e della creatività, la cui presenza richiama il profilo cosmopolita della stessa Gianna Maria Canale.

La serata proseguirà con la premiazione del concorso “Dall'idea al progetto: interpretare Arte, Moda e Creatività”, ideato da Regina Schrecker, realizzato in collaborazione con la Società Dante Alighieri – Comitato di Tropea e con il conferimento del Riconoscimento Trame di Donna a tre personalità femminili distintesi per il loro impegno nei diversi ambiti della vita pubblica e sociale, divenendo esempi significativi di partecipazione, responsabilità e valore umano in contesti territoriali differenti, da quello locale fino a quello nazionale e internazionale. Prevista anche un'esposizione di opere pittoriche a tema. Ad arricchire il programma saranno le esecuzioni musicali curate dal Conservatorio “F. Torrefranca” di Vibo Valentia.

Il secondo appuntamento è previsto per il 21 giugno alle ore 21.30 con “23 Donne – Voci e memoria”, una rappresentazione in prosa e poesia dedicata alle figure femminili del Museo, curata dall'Associazione Rinascimento Poetico con la collaborazione dell'Associazione Onde Mediterranee. Le voci recitanti di Dolores Mazzeo e Gianni Colarusso accompagneranno il pubblico in un percorso di parole, emozioni e memoria, affiancato da un'esposizione artistica con premiazione delle opere selezionate e dagli interventi musicali del Liceo Statale “V. Capialbi”.