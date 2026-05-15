Disponibile sugli store, lo strumento digitale riunisce notifiche in tempo reale, allerte, servizi locali e audioguide. Il sindaco L’Andolina: «Così accompagniamo cittadini e ospiti nella vita quotidiana»

A Zambrone la vita quotidiana e la scoperta del territorio passano anche dallo smartphone. La nuova app del Comune di Zambrone è già disponibile sugli store cercando “Zambrone” e nasce per concentrare in un unico spazio digitale comunicazioni, avvisi, servizi e contenuti turistici. L’obiettivo, spiegato dall’amministrazione, è «rendere il Comune più vicino alle persone», evitando passaggi inutili e ricerche infruttuose.

Servizi, avvisi e territorio in un unico spazio

Dentro la nuova applicazione trovano posto le comunicazioni istituzionali, gli avvisi utili, le allerte di Protezione civile e le informazioni sulla raccolta differenziata, pensate per rendere più semplice la gestione delle esigenze quotidiane.

Lo stesso strumento guarda anche a chi vuole conoscere il territorio: nell’app sono disponibili informazioni su attività, servizi, ristoranti e strutture ricettive, insieme a un tour con audioguida tra statue, monumenti e Museo a cielo aperto. Il senso, riassume la nota del Comune, è passare dal «dove lo trovo?» a «eccolo qui», con uno strumento pensato per rispondere ai bisogni dei residenti e per accompagnare chi arriva a Zambrone.

Le notifiche al primo accesso

Per ricevere avvisi, aggiornamenti e comunicazioni importanti in tempo reale, l’amministrazione invita gli utenti ad attivare il consenso alle notifiche al primo accesso. È questo il passaggio che consente all’app di diventare un canale diretto tra il Comune, i cittadini e i visitatori, soprattutto in caso di informazioni di servizio o comunicazioni urgenti.

La dichiarazione del sindaco

«Abbiamo voluto uno strumento semplice, utile e immediato — spiega il sindaco Corrado L’Andolina — capace di accompagnare cittadini e visitatori nella vita quotidiana e nella scoperta del territorio».

L’app, nelle intenzioni dell’amministrazione, prova così a unire servizi pubblici e promozione turistica in un solo spazio digitale, trasformando lo smartphone in «una piccola porta d’ingresso su Zambrone». Per scaricarla basta cercare “Zambrone” sugli store.