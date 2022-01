Atletica, successo per la “Conoscere Ionadi” sulla pista di Reggio Calabria

Nonostante le evidenti difficoltà dovute al protrarsi della pandemia da Covid-19, prosegue con profitto l’attività podistica dell’associazione sportiva “Conoscere Ionadi”. Nei giorni scorsi la bella realtà di settore vibonese presieduta da Antonio Rossi ha ottenuto un altro prestigioso successo alla prima prova dell’anno organizzata dalla Fidal regionale a Reggio Calabria. Nella città dello stretto si sono, nello specifico, tenute le gare su pista delle varie categorie di velocità e mezzo fondo, a cui hanno partecipato atleti in forza alle maggiori associazioni sportive del podismo calabrese. [Continua in basso]

Nell’occasione, la “Conoscere Jonadi” ha conquistato dei risultati di tutto rispetto: il primo posto nella mille metri ad opera dell’eccellente Rosario Tropea, classe 2008 uscito vittorioso con il tempo di 4’,04”, e il secondo posto ottenuto dal classe 2014 Flavio Franza nella 40 metri, in questo caso con il tempo di 7”,04. A conclusione delle gare su pista tenutesi a Reggio Calabria, palpabile la soddisfazione del presidente Rossi per i risultati ottenuti, «ancor di più se si considerano le ulteriori difficoltà a praticare la disciplina, in virtù del fatto che ancora oggi la provincia di Vibo Valentia si ritrova sprovvista di una pista d’atletica da mettere a disposizione delle società.