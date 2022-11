Il campione olimpico Fausto Desalu all’Istituto “Gagliardi” di Vibo Valentia

La sua corsa la ricordiamo tutti. La sua e quella dei propri compagni di staffetta. Nella recente Olimpiade che ha regalato al mondo le gesta di Marcell Jacobs, a rendere onore e gloria all’Italia c’è stata anche quella magica staffetta 4×100, capace di mettere tutti in fila e di conquistare uno storico oro olimpico. C’era Jacobs e c’era Tortu, ma c’erano anche Patta e Desalu. Proprio quest’ultimo venerdì mattina, 4 novembre, alle ore 10 incontrerà gli studenti delle quinte classi dell’Istituto Professionale di Stato “Enrico Gagliardi” nell’aula magna.



Fausto Desalu racconterà la sua storia personale e sportiva, narrata nel libro “Veloce come il vento. La mia vita di corsa” scritto assieme al giornalista Francesco Ceniti. Partendo da qui, l’occasione sarà utile per affrontare anche le tematiche inerenti l’alimentazione, lo sport e la salute. Nel corso dell’incontro in programma all’Ipseoa diretto dal dirigente scolastico Eleonora Rombolà, sono previste delle attività sportive nella palestra con gli studenti e i docenti di scienze motorie. A conclusione della mattinata ecco un light lunch buffet utile anche per far conoscere l’arte enogastronomica degli studenti.