Calcio, la Vibonese con Martiniello evita la sconfitta all’ultimo minuto

Terzo pareggio di fila per la Vibonese, il secondo in casa, anche questo con il brivido e con il gol rossoblù arrivato nei secondi finali del recupero. Generosa ma inconcludente, la squadra di Giacomo Modica evita così la sconfitta contro una Sancataldese tosta e di carattere, che ha accarezzato fino alla fine il sogno di prendere i tre punti al Luigi Razza, finché Martiniello non si è inventato il gol del pari. Anche stavolta sono emerse le lacune dell'organico rossoblù, amplificate dalle assenze per infortunio. Alla riapertura delle liste sarà però opportuno intervenire per rivisitare adeguatamente la rosa. Altrimenti ogni domenica sarà una pura sofferenza in un torneo rognoso, ma non eccezionale, Catania escluso.

In campo

Solito 4-3-3 per la Vibonese, ma numerose le assenze, tutte pesanti: Mengoni, Bonnin, Hernaiz, Anzelmo e Szymanovski. In attacco il tecnico rossoblù schiera Albisetti (2003) al centro, con Vari e Balla a completare il tridente. Dall’altro lato una Sancataldese in serie utile da cinque turni schiera tre centrali difensivi, con gli esterni pronti ad abbassarsi in fase di non possesso.

L’avvio

Vibonese subito propositiva con Scafetta dal limite (tiro parato). Poi ci prova Trajkovski su punizione e il portiere devia in corner. Quindi Albisetti spreca una ghiotta ripartenza. La squadra di casa dirige le redini del gioco, ma al solito emergono le lacune in fase di finalizzazione, dove continuano a mancare stoccatori adeguati.