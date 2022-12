Eccellenza: il Soriano perde ma fa un figurone contro la capolista Gioiese

Anche il pari sarebbe andato stretto al Soriano. Se la gara con la Gioiese fosse terminata con il risultato di 0-0, ci sarebbe stato da rammaricarsi e non poco. Figurarsi, allora, la rabbia per una sconfitta totalmente immeritata, subita contro la prima della classe, a sua volta cinica e spietata come solo le grandi squadre sanno essere. Fa specie, in casa Soriano, il fatto di aver subito gol non solo nel momento migliore, non solo dopo aver sfiorato il vantaggio, ma soprattutto in contropiede, anche a causa di un errato posizionamento. Un aspetto da rivedere.

Sul campo la differenza fra il Soriano e la Gioiese non si è vista proprio e se la capolista non è andata sotto, lo si deve a due fattori: il primo è rappresentato da Palumbo, ex della gara, decisivo nel primo tempo su Cannitello e nella ripresa su Macrì, ma anche straordinario sulla conclusione dalla distanza di Raso. Per dirla tutta: il portiere ospite è stato il migliore in campo e questo testimonia ulteriormente la prestazione ottima del Soriano. L’altro aspetto che ha inciso sulla gara è stato, al solito, il poco cinismo sotto porta della formazione di Scorrano, che gioca bene, crea tanto, ma non finalizza. Serve un attaccante centrale, ma bisogna altresì essere più scaltri e concreti sotto porta.

Il gol della vittoria a metà ripresa, proprio nel momento migliore del Soriano. Su angolo a proprio favore, i rossoblù non riescono a depositare il pallone in porta da pochi metri e la difesa reggina sventa. Sul rilancio lungo del difensore ospite Scigliano, Tassone manca l’intervento e scivola, dando campo libero a Condemi, il quale entra in area e gonfia la rete. Una volta sotto nel punteggio, squadra di casa si è generosamente gettata in attacco e ancora una volta non è stata particolarmente fortunata, perché nel finale Macrì con un pallonetto ha superato Palumbo in uscita, ma l’intervento di Dascoli quasi sulla linea bianca ha impedito al Soriano di pareggiare. Un ko immeritato che fa male, molto male. Ci si consola con il gioco, con i pericoli arrecati alla prima della classe, ma si continua a non segnare e questo rappresenta un gran bel problema, da risolvere in fretta.

