Serie D, Vibonese: i movimenti di mercato in vista del girone di ritorno -Video

class="lac-video-embed" width="640" height="360" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen="">

Al 5° posto dopo il girone di andata, la Vibonese ha deciso di cambiare qualcosa all’interno del proprio organico. Il direttore sportivo Francesco Lamazza ha definito alcune operazioni in entrata e in uscita per adeguare la rosa in base alle esigenze dell’allenatore Giacomo Modica. Prima dell’ultima di andata avevano lasciato la squadra il portiere Spadini, il difensore Sylla e l’attaccante Vari, quest’ultimo autore di un gol in maglia rossoblù. In partenza anche Garritano, mai utilizzato in campionato, mentre in entrata ecco il difensore Lia. Subito dopo la fine del girone di andata, l’ingresso del centrocampista Amabile ha comportato la partenza del mediano Basualdo, il play utilizzato da Modica nella prima parte del torneo. Ha lasciato la Vibonese anche il centravanti Martiniello, cinque volte a segno nella sua esperienza in maglia rossoblù. Al suo posto ecco Boubacar Samake, uno dei centravanti più prolifici del girone I di Serie D nella stagione passata, quando mise a segno 19 reti. Per il neo acquisto della Vibonese ci sono anche dei trascorsi in Calabria, sempre in Serie D, con il Roccella. A lui il compito di concretizzare adeguatamente la mole di gioco prodotta dalla Vibonese e di segnare quelle reti necessarie per rimanere in alto.