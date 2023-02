Nuoto, la giovanissima serrese Paola Barreca va ai campionati italiani di Riccione

La qualifica per i 50 stile libero è arrivata dopo le prove disputate a Catanzaro. A Cosenza tenterà ora di staccare il pass anche per i 100

Nuovo importante traguardo per Paola Barreca, l’atleta del Gruppo Atletico Sportivo del presidente Plizzari, che nella prova tempi disputatasi a Catanzaro nelle giornate del 11 e 12 febbraio, è riuscita a conquistare il pass per i campionati italiani che si disputeranno a Riccione dal 31 marzo al 03 aprile. La piccola nuotratrice di Serra San Bruno nei 50 stile libero ha infatti fermato il cronometro a 27.98 riuscendo a staccare la qualificazione per accedere ai campionati nazionali. Ora Barreca Paola tenterà la qualificazione anche nei 100 stile libero, provando a fare il tempo nelle finali regionali che si terranno a Cosenza nel mese di marzo.

LEGGI ANCHE: A Favelloni la scuola di calcio Cessaniti academy: «Trasmettiamo i valori sani dello sport»

Karate, incetta di medaglie a Catanzaro per i ragazzi di Vibo Marina