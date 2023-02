La Todo batte l’olio Santa Chiara e conserva il secondo posto in classifica

Vittoria importante su un campo difficile per la TodoSport che in tre set si sbarazza delle avversarie dell’Olio Santa Chiara e si tiene stretto il secondo posto in graduatoria. La gara è stata subito indirizzata sul giusto binario, con le vibonesi che hanno sbagliato poco concretizzando molto. Ottima la prova delle ragazze di Vito Iurlaro, che in settimana ha lavorato tanto, chiedendo alle sue atlete di tenere sempre alta l’asticella dell’attenzione. E così è stato. Messi in cascina questi altri tre punti, subito testa al prossimo appuntamento, per rimanere sempre in alto.