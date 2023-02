A Vibo Valentia il “Gran premio giovanissimi di Karate” – Video

Oltre 400 atleti hanno partecipato alle gare che si sono svolte per la prima volta a Vibo. Viola Zangara: «Un sogno gareggiare nella mia città»

Un Palazzetto dello Sport gremito per il “Gran Premio Giovanissimi”, il trofeo Regionale di Karate che domenica ha accolto a Vibo Valentia più di 400 piccoli atleti provenienti da tutta la regione. La Gara organizzata dal Comitato Regionale Fijlkam, federazione ufficiale del Coni, in collaborazione con la Polisportiva Virtus Vibo Valentia diretta dalla delegata federale provinciale e pluricampionessa di Karate Viola Zangara, medaglia d’oro nella specialità di Kumite Master. [Continua in basso]

Protagonisti della competizione, atleti di età compresa tra i 4 anni e gli 11 anni che si sono cimentati in percorsi ad ostacoli e combattimenti. Prima di dare il via alle gare le squadre hanno sfilato tra gli applausi del pubblico. Una giornata di sport e aggregazione per diffondere il Karate, una delle più antiche arti marziali al mondo che insegna rispetto e disciplina. Alla manifestazione sono intervenuti tra gli altri il sindaco di Vibo Valentia Maria Limardo e il presidente Provinciale del CONI, Bruno Battaglia.

