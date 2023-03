Basket, Okc Thunder Vibo supera il Catanzaro nell’ultimo impegno di campionato

Bella vittoria per le ragazze della Okc Thunder Vibo Valentia, che hanno superato le avversarie della Catanzaro Trailblazers nell’ultimo impegno di campionato, giocato tra le mura amiche del PalaBorsellino. Un’ottima prova per le ragazze di coach Claudio Todaro, che hanno sbagliato molto poco. Un successo più che meritato per le vibonesi, che hanno ripagato con la giusta moneta il numerosissimo pubblico presente presso la struttura vibonese, che aumenta nel numero da partita in partita. Da segnalare tra le fila vibonesi i trentacinque punti di Giada Todaro e per le brave e volenterose catanzaresi i nove punti di Goiglio e Scarcello. [Continua in basso]

Il tabellino

Pallacanestro Vibo Okc Thunder: Todaro 35, Raffa 9, Porpiglia 2 Le Pera 12, Malfitano 4, Piscopo 13, Moscato 5, Carnovale, Grillo, Pagano, Lico

Catanzaro Centro B.P Trailblazers : Giglio 9, Ficchì 8, Scarcello 9, Puliga 4, Sia, Notaro, Tkach, Belpanno, Critelli, La Manna.

Arbitri: Roberto Vasapollo e Domenico Marchese di Vibo Valentia.

Vibo Valentia.

LEGGI ANCHE: Basket Under 14, Vibo Valentia batte Cosenza

A Vibo Valentia il “Gran premio giovanissimi di Karate” – Video