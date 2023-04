Danza sportiva, terzo e quarto posto regionale per le squadre del “Capialbi” e “Berto”

Dignitoso risultato delle squadre di danza sportiva del liceo “Capialbi” e del liceo scientifico “Giuseppe Berto” di Vibo Valentia. I gruppi hanno partecipato alle selezioni regionali a Reggio Calabria. Le gare si sono tenute presso la palestra del liceo Alessandro Volta. Le studentesse del Berto, guidate dalla professoressa Teresa Scarmato e Mary Cugliari, hanno ottenuto il quarto posto. Terzo posto per il liceo “Capialbi”, secondo per una scuola di Luzzi, Cosenza. Il primo posto è stato agguantato dall’istituto Volta di Reggio Calabria che rappresenterà la regione ai campionati nazionali. [Continua in basso]

Un risultato quello vibonese– come brevemente evidenziato dalla docente Scarmato – frutto di intenso lavoro pomeridiano nella palestra dell’istituto vibonese. Il team ha potuto fare tesoro di una esperienza entusiasmante e formativa. Presso la palestra dell’Alberghiero di Vibo Valentia, le studentesse del “Berto” avevano disputato la selezione provinciale piazzandosi al primo posto come gruppo e al secondo come assolo hip hop. Nella cornice reggina, quindi, un ulteriore confronto tra le squadre delle province di Reggio Calabria, Cosenza e Vibo che hanno schierato il meglio delle scuole di danza esistenti sul territorio.

