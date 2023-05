Basket giovanile: continua a vincere la Kairos M&C Vibo Valentia

Si conclude con un’altra vittoria “fase ad orologio” del campionato di Basket Under 14 maschile. La Kairos

M&C Vibo Valentia, infatti, “vince meritatamente contro i pari età della ADF Basketball Lamezia e

chiude così la seconda parte della stagione. Ora tutta l’attenzione sarà completamente spostata sulle finali regionali, – spiega la società vibonese – che, ripetiamo, si giocheranno per la prima volta a Vibo Valentia. Si comincerà giorno otto giugno con le due semifinali e poi giorno dieci ci sarà l’atto conclusivo, con

la partita che deciderà quale società si fregerà del titolo di campione regionale Under 14. Andando alla gara appena disputata, invece, la Kairos M&C è stata trainata dalla prova eccelsa di Lico, ventitrè punti per

lui e di Anello altri venti a tebellino. Bravo anche D’Ambrosio anch’egli in doppia cifra. Ora un po’ di riposo per i vibonesi e poi via, verso le finali”.

