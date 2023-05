Finale play off Serie C femminile: la Todosport si aggiudica Gara 2 contro San Lucido

La Todosport vince tre a uno contro San Lucido e si conquista il pass per la gara tre, dove si deciderà l’intera stagione per entrambe le squadre. “Bravissime le ragazze di Vito Iurlaro, – dichiara la società vibonese – prive dell’opposta Sara Sorrenti, ancora out per l’infortunio subito ormai mesi fa, e della posta quattro De Luca, ma nonostante ciò che è scesa in campo ha dato il meglio di se stessa, sapendo di avere di fronte una squadra fortissima e che veniva a Vibo Valenti forte della vittoria di domenica scorsa in casa. La gara è stata davvero molto bella, vibrante ed ha divertito il pubblico presente al PalaBorsellino, che alla fine ha tributato un lunghissimo e meritatissimo applauso alle due squadre. Comincia subito bene San Lucido che vince il primo set, anche soffrendo un bel po’. Da questo momento in poi scende in campo in maniera prorompente la

squadra di casa che prende in mano le redini del gioco e vince tre set di seguito. Bellissimo il terzo

finito ai vantaggi, che con ogni probabilità piega anche le forze e le convinzioni delle bravissime e

forti ragazze consentine. L’ultimo parziale non ha assolutamente storia e se lo aggiudica la Todo,

che rimanda tutto a gara tre. A Vibo Valentia la pallavolo femminile ha sempre di più i colori

Arancioblù, che rappresentano una società, piccola ma sana che ha conquistato ogni suo traguardo

sul campo, lottando, soffrendo e vincendo. Vada come vada la gara tre, ma queste ragazze vanno

assolutamente ringraziate per quello che hanno sempre dato, in ogni momento”.

