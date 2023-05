Vibo, la Todosport tenta la promozione in Serie B2

Si giocherà domani pomeriggio con inizio alle ore 18.00, al Pala Borsellino di Vibo Valentia, la gara due di finale per decidere la squadra che abbandonerà la Serie C per approdare nel campionato di Serie B2 Femminile. “Si troveranno di fronte le padrone di casa della Todosport – fa sapere la società vibonese – e le ragazze del San Lucido, squadra molto forte e che ha già conquistato in questa stagione il suo primo trofeo aggiudicandosi la Coppa Calabria, battendo in finale proprio le vibonesi. San Lucido, oltre alla sua reale forza, può fare affidamento sull’onda dell’entusiasmo dopo aver vinto anche meritatamente la gara uno, che si è giocata settimana scorsa in casa loro, per tre set a uno. Ma ciò non toglie che la le ragazze del coach Vito Iurlaro scenderanno in campo con il chiaro intento di dare battagli e con la voglia di portare la serie a gara tre. Ci vorrà comunque la migliore Todosport della stagione, per compiere questa impresa, ma soprattutto ci vorrà un palazzetto strapieno di tifosi, che possano dare a Vinci e compagne la giusta spinta. In settimana si è lavorato tanto e quello che è emerso è che le atlete, nonostante una stagione molto lunga ed intensa hanno la giusta voglia di continuare a lottare”.

Promozione in B2 femminile, Todosport scalda i motori in vista della gara contro San Lucido