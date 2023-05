Pallavolo, nella prima gara della finale di play off il San Lucido batte la Todosport

Nella lotta per la promozione in Serie B2 femminile, le ragazze vibonesi sconfitte in terra cosentina per tre set a uno

La prima gara della finale play off per la promozione in Serie B2 femminile se l’aggiudica il San Lucido, che tra le mura amiche ha battuto le ragazze vibonesi della Todosport. Le padrone di casa, fatta esclusione per il primo set perso con il punteggio di sedici a venticinque, hanno saputo serrare le fila e poi hanno espresso il loro solito gioco. Nel secondo set infatti hanno preso sin da subito la situazione in mano ed hanno costretto la Todo a fare ben poco. Vinci e compagne infatti sembravano la brutta copia della squadra vista nel primo parziale ed hanno dovuto alzare bandiera bianca, perdendo il set venticinque a tredici. Leggermente più combattuto il terzo parziale dove però sempre le padrone di casa hanno guidato il gioco. Si chiude sul venticinque a ventuno. Alla fine San Lucido vince con il punteggio di tre set a uno grazie al venticinque a dodici. [Continua in basso]

San Lucido 3 – Todosport 1

Progressione set: 16/25 – 25/13- 25/21 – 25/12



San Lucido: Adamo, Borelli, Carnevale, Drago, Manservisi, Mazzuca, Novello ( L2 ), Salvo, Selvaggi, Spaccarotella ( L1 ), Totera, Zimmaro, Vommaro.



Todosport: Buonfiglio ( L2 ), Dodaro, Flores, La Gamba, Lavecchia, Lo Bianco, Malerba, Massara, Montalbano, Sorrenti, Vinci D, Vinci M, De Luca ( L1 ).



Arbitri: Valeria Vitola di Rende e Luca Verta di Belvedere

