Vibo, presentato il calendario delle Finali nazionali di pallavolo under 18 femminile

È stato presentato questa mattina, nella sala consiliare del Comune di Vibo Valentia, il calendario delle Finali nazionali di pallavolo under 18 femminile. Una competizione che vedrà il capoluogo vibonese, oltre a Pizzo e Filadelfia, ospitare i match dei gironi a partire dal 22 maggio prossimo, fino alla finalissima di domenica 28 maggio al PalaMaiata. All’incontro con la stampa erano presenti il sindaco di Vibo Valentia Maria Limardo, il consigliere delegato allo Sport Antonio Schiavello, il presidente della Fipav Calabria Carmelo Sestito ed i sindaci di Pizzo, Sergio Pititto, e Filadelfia, Anna Bartucca. Assente per impegni istituzionali il sindaco di Zambrone, nonché presidente della Provincia, Corrado L’Andolina. Il sindaco Limardo ha parlato di “orgoglio della città” riferendosi al grande evento. [Continua in basso]

“Sono felice di poter ospitare una finale nazionale. Vibo si dimostra ancora città Valentissima. Non posso che essere lieta anche per il fatto che avremo la presenza di migliaia di persone, alle quali siamo certi di poter offrire la migliore accoglienza possibile. Il Comune capoluogo è il punto di riferimento e richiamo per tutta la provincia, ma siamo consapevoli che la crescita esclusiva di una cittadina rispetto alle altre non ha nessuno significato se non si partecipa a livello corale. Ed è anche per questo che sono davvero lieta di avere qui vicino i sindaci di due bellissime cittadine”. Infine, da parte della Limardo, i ringraziamenti al presidente Sestito e “gli auguri ad una società che porta alto il nome della nostra città, la Tonno Callipo, appena approdata in Superlega”. Auguri a cui si sono accodati tutti i presenti, a cominciare da Schiavello in apertura di conferenza, il quale ha ricordato anche come un’altra importante società cittadina, la Todo Sport, si appresta a disputare la finale per tentare il salto di categoria: “Anche a loro va il nostro in bocca al lupo”. Schiavello ha inoltre ricordato la partecipazione alle finali di circa 540 tra atlete e staff tecnici e dirigenziali, oltre alle famiglie al seguito: “Un’occasione straordinaria per far conoscere a tutti le bellezze, i colori e i sapori della nostra terra”.

Sentimenti di gratitudine ed orgoglio manifestati anche dai sindaci Bartucca e Pititto, con le società dei rispettivi paesi impegnate attivamente nell’organizzazione, i cui rappresentanti erano oggi presenti in sala. Dai primi cittadini è stato inoltre sottolineato l’alto valore dello sport nella sua forma aggregativa e nella capacità “di allontanare molti giovani da situazioni di devianza”.

Al presidente Sestito il compito di spiegare lo svolgimento delle finali, non prima di avere ringraziato “tutte le società e le associazioni impegnate in prima linea nell’organizzazione, nella gestione della logistica e di tutto ciò che ruota attorno ad un evento di carattere nazionale che porterà un migliaio di persone nei nostri splendidi luoghi”. Dopo un breve excursus sulle tante attività condotte negli anni dalla Fipav, con molteplici eventi di assoluto rilievo che hanno visto la Calabria come teatro delle manifestazioni, Sestito ha spiegato come a sfidarsi nelle finali saranno 27 squadre: la migliore di ognuna delle 21 regioni d’Italia più le migliori sei in assoluto del ranking. Dei cinque gironi tre si disputeranno a Vibo (PalaMaiata, PalaValentia e PalaBorsellino), uno a Pizzo e uno a Filadelfia. Le fasi finali a Vibo, mentre Zambrone si occuperà principalmente dell’ospitalità per gli atleti. Diverse le autorità attese in città per l’evento, dal vicepresidente nazionale vicario fino all’auspicata presenza del presidente nazionale della Federazione, dalla storica allenatrice Simonetta Valle al responsabile delle sezioni nazionali di beach volley.

