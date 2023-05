Tropea, tutto pronto per la manifestazione podistica

Domenica 21 maggio nel centro storico di Tropea si terrà la prima edizione della manifestazione podistica “Tropea in corsa”. L’evento, rivolto a tutta la popolazione, è promosso dall’amministrazione comunale in collaborazione con l’Associazione sportiva dilettantistica “Mileto Marathon”, presieduta da Salvatore Auddino. La gara, che muoverà lungo un percorso di ben 10 chilometri, è suddivisa in tre categorie: il primo start, alle ore 14, riguarderà i bambini con età fino a dieci anni. Seguirà poi la gara non competitiva, rivota a chiunque voglia partecipare. In fine, alle ore 18, partirà l’ultimo gruppo riservato ai top runners calabresi che hanno aderito per l’occasione. Quest’ultima sfida, infatti, è inserita nel calendario del campionato di società della Calabria. Le premiazioni sul podio poi per ogni distinta categoria, si terranno alle ore 20,30.

