Caloiero e Cosentino entrano a far parte dello staff tecnico della Bulldog Vibo

di R.S.

Il progetto della Bulldog Vibo continua. Già da tempo si sta programmando la nuova stagione, nella quale il club vibonese sarà impegnato nuovamente con la Scuola calcio, che annovera numeri di rilievo, ma anche con il Settore giovanile, per il quale è stato avviato un interessante accordo con i Boys Marinate. Si sta lavorando di buona lena e si guarda anche allo staff tecnico, base di partenza principale per poter avviare determinati programmi. Sotto quest’ultimo aspetto la Bulldog Vibo potrà contare nella stagione 2023/24 su due allenatori di riconosciuta competenza, fra i più apprezzati nel territorio vibonese sia in ambito professionale, sia a livello umano: Francesco Caloiero e Francesco Cosentino. Entrambi hanno avuto modo di maturare diverse esperienze in passato, riscuotendo convinti consensi.

Francesco Caloiero

Ha lavorato benissimo con i bambini, creando sempre grande empatia, al di là della crescita evidente dei piccoli allievi che ha allenato. Di conseguenza a Francesco Caloiero verrà affidata la categoria Piccoli Amici (classe 2017/2018). Alle sue spalle un’esperienza di quindici anni proprio nella categoria dei Piccoli Amici. Laureato e specializzato in scienze e tecniche dell’attività sportive e con alle spalle ben dodici anni di progetti in scuola primaria di “alfabetizzazione motoria”. Da anni inseguito dal Direttore della Scuola Calcio Bulldog, Paolo Blandino, finalmente indosserà i colori nero/arancio. Il benvenuto viene dato proprio da Paolo Blandino: «L’arrivo di Francesco Caloiero alla Bulldog corona un corteggiamento durato per anni. Caloiero è senza alcun dubbio il miglior tecnico per il gruppo Piccoli Amici presente sul territorio. Il suo arrivo, le sue competenze e il suo modo di insegnare il calcio ai bambini rappresenta un valore aggiunto per la nostra scuola calcio. Sarà una pedina fondamentale che consentirà una sicura crescita ai tanti bambini che si apprestano ad intraprendere il percorso sportivo nel mondo del calcio».

Francesco Cosentino

Ha legato il suo nome alla Vibonese, innanzitutto, della quale è stato uno dei tecnici più vincenti in ambito di Scuola calcio e Settore giovanile. Ma Francesco Cosentino si è fatto valere anche nelle sue avventure fra i Dilettanti del Vibonese (San Gregorio e Piscopio le squadre nelle quali ha allenato). Istruttore di giovani calciatori dal 1999 e Uefa B dal 2001, per ben undici anni ha allenato nelle giovanili della Vibonese in tutte le categorie. Al suo attivo, come si diceva, molteplici trionfi a livello provinciale con i Pulcini e gli Esordienti, ma non solo. Vanta due primi posti al Trofeo dell’amicizia a Catanzaro Lido con la categoria Esordienti a 11, un primo posto al trofeo “Città di Leinì (TO)”, un terzo posto al torneo Accademy Juve Soccer School con la partecipazione di 73 squadre, due terzi posti regionali al torneo esordienti calcio a 9. Nella stagione che sta per iniziare guiderà la categoria Giovanissimi provinciali. Una figura carismatica che saprà senza dubbio valorizzare i giovani neroarancio. Fabio Blandino ha presentato così l’arrivo di Cosentino: «Portiamo nella famiglia Bulldog un grande allenatore e motivatore. Abbiamo da subito puntato su Cosentino perché lo riteniamo la figura ideale per guidare la categoria Giovanissimi provinciali. Si tratta di ragazzi provenienti dall’ultima categoria della scuola calcio, gli Esordienti, che hanno bisogno di ben approcciare al calcio a 11. Con Francesco abbiamo subito raggiunto l’intesa in quanto il nostro progetto si sposa con le sue idee. Inoltre ha una gran voglia di riprendere l’attività con il settore giovanile e conoscendolo lo farà con la massima determinazione e attenzione. Auguriamo buon lavoro a Francesco per la sua nuova avventura».