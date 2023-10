Under 19: la Vibonese non vince ma allunga la striscia positiva

Contro il Castrovillari finisce in parità e per la squadra allenata da Francesco Marasco è il quarto risultato utile consecutivo

di R.S.

Non passa la Vibonese: al “Marzano” di Vibo Marina termina 0-0 la gara contro il Castrovillari, valevole per la 4ª giornata del Campionato Nazionale Under 19 riservato alle squadre di Serie D. Prestazione apprezzabile da parte della squadra di Marasco, anche se si poteva fare meglio e di più nel corso di una sfida che gli ospiti di mister Guzzetti hanno interpretato con spirito agonismo e tanta voglia di far bene. Due squadre comunque compatte hanno così battagliato sul sintetico del Marzano, finendo con un accenno di rissa subito rientrato che si poteva evitare e che ha portato all’espulsione di Sibio da un lato e Rosato dall’altro.

Il primo tempo

Complice anche il caldo afoso, la manovra rossoblu stenta a decollare. Il Castrovillari, pur presentandosi con 16 elementi in distinta, si dimostra un avversario ostico e rognoso che se la gioca a viso aperto. La prima grossa occasione della partita è però dei padroni di casa: Ayad innesca Masciari il quale mette il pallone al centro dove La Torre in scivolata anticipa il proprio marcatore però spedisce il pallone fuori da pochi passi. Risponde Vitale con un tiro che termina sopra la traversa e poi la punizione di Rosato viene parata da un sempre attento De Gaetano. Partita molto combattuta: ci prova al minuto 25 Ayad, pallone fuori. Quindi è Ordones, nel miglior periodo dei padroni di casa, che dal limite trova i guantoni del portiere rossonero. Dall’altro lato De Gaetano sicuro fra i pari si distende e devia in corner un tiro di Marrone. Si va al riposo con il risultato di 0 a 0.

La ripresa

All’8’ la parata di De Gaetano su Marrone tiene in piedi la Vibonese, che poi incrementa il forcing, sorretta da una brillante condizione atletica. I rossoblù sembrano averne di più degli ospiti, ma difettano sia in fase di ultimo passaggio, sia in fase conclusiva: Masciari manda alto di testa, poi Sposato spreca una grossa chance tirando debolmente fra le braccia del portiere, quindi scarica un gran tiro che l’estremo del Pollino blocca. Nella stessa azione, sul susseguente colpo di testa di Fogliaro, un difensore ospite appostato davanti alla linea respinge la sfera. Sempre Sposato ha un’altra buona occasione, però calcia alto. Dall’altro lato sfiora la rete Rosato, con un colpo di testa a spiovere che sfiora la traversa. Finisce 0-0 e per la Vibonese prosegue la serie positiva. C’è ancora tanto da lavorare, ma i progressi sono continui sotto molteplici aspetti e questo è molto importante per mister Marasco e l’intero staff tecnico e dirigenziale.

Il tabellino della gara

Vibonese – Castrovillari 0-0

Vibonese: De Gaetano, Ordones, Palmentieri, Nania (12’st Gentile), Fogliaro, Ayad, Tegano (20’st Spagnolo), Mangiardi, Masciari (32’st Sibio), Sposato (43’st Terranova), La Torre (12st Mojahid). A disp. Megna, Farfaglia, Pugliese, Tripaldi. Allenatore: Marasco

Castrovillari: Aprile, Zagarese (22’st Arci), Macaluso, Vitale, Loiacono, Conti, Visciglia, Di Napoli (10’st Munegato), Rosato, Andreassi (46’st Caputo), Marrone. A disp. Stabile, Fazio. Allenatore: Guzzetti

Arbitro: Gervasi di Cosenza (Fiorita e Rocca di Cosenza)

Note: giornata di sole. Ammoniti: Nania, Fogliaro, Sibio, Sposato (V), Conti, Andreassi, Arci (C). Espulsi: Sibio (V) e Rosato (C) al 45’st per reciproche scorrettezze.Rec. 2’pt e 2’st