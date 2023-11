La spiaggia di Pizzo accoglie la prima gara di pesca Surfcasting

Numerosi gli amatori che si sono ritrovati in località Colamaio per il primo evento organizzato e promosso da “L’Onda Perfetta” del vibonese Pietro Costa

Si è svolta a Pizzo, in località Colamaio, la prima gara di pesca Surfcasting (pesca da spiaggia a mare mosso). Una manifestazione sportiva all’insegna della promozione del territorio e della natura. Si è trattato di un primo eventoorganizzato e promosso da “L’Onda Perfetta” del vibonese Pietro Costa e patrocinato dal comune di Pizzo. Nella condivisione dei valori dell’amicizia e della collaborazione, questo primo appuntamento è stato un vero successo. Molti gli amatori che si sono ritrovati con le proprie canne da pesca per trascorrere una giornata che ha dato libero sfogo alla passione comune. «L’obiettivo –ha spiegato l’organizzatore Pietro Costa – è stato quello di valorizzare e promuovere le nostre bellezze naturali con particolare riferimento alla Costa degli dei. Intendiamo organizzare altri eventi per richiamare e riunire un numero sempre più elevato di appassionati d iSurfcasting, provenienti anche da altre zone».

LEGGI ANCHE: Tennis, Sinner vince e accende la passione di giovani e adulti tennisti nel Vibonese – Video