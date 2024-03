Serie D | Vibonese contro Fenice Amaranto, al “Luigi Razza” la sfida con la squadra reggina

Tutto pronto allo stadio “Luigi Razza” di Vibo Valentia per il derby calabrese tra Vibonese e Fenice Amaranto, la squadra di Reggio Calabria, per la gara valevole per la trentaduesima giornata del Girone I di Serie D. Calcio d’inizio alle ore 14:30. La Vibonese esce dalla sconfitta sul campo dell’Igea Virtus domenica scorsa, mentre la nuova Reggina (Fenice Amaranto) ha raccolto tre vittorie e due sconfitte nelle ultime cinque giornate. La Vibonese è terza in classifica con 60 punti (18 vittorie, 6 pareggi e 4 sconfitte), mentre Fenice Amaranto è quarta in classifica con 49 punti e una gara in meno (14 vittorie, 6 sconfitte e sette pareggi). La Vibonese sinora ha perso in casa solo una volta. L’arbitro sarà Ferdinando Emanuel Toro della sezione di Catania coadiuvato dagli assistenti Alberto Fiore di Messina e Elvira Rizzo di Enna.

Le formazioni

Vibonese (4-3-3): Del Bello; Malara, Baldan, Puca, Casalongue; Esposito, Iuliano, Anzelmo; Ciotti, Favetta, Gaeta. Allenatore: Buscè

Fenice Amaranto – Reggio Calabria (4-3-3): Velcea; Martiner, Kremenovic, Adejo, Porcino; Barillà, Simonetta, Mungo; Provazza, Bolzicco, Renelus. Allenatore: Trocini

**AGGIORNAMENTO ORE 16:20: Vince la Vibonese per una rete a 0 con goal di Favetta