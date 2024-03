Serie D | La Vibonese vince e convince contro Lfa Reggio Calabria

Vittoria della Vibonese per una rete a zero sulla Lfa Reggio Calabria. I padroni di casa hanno dominato per tutta la partita in lungo e in largo fallendo anche un rigore, colpendo un palo e costringendo il portiere Velcea della Fenice Amaranto a importanti parate. Una Vibonese, quindi, che vince e convince e che avrebbe meritato un risultato con un punteggio molto più largo. La Fenice Armaranto Reggio Calabria non ha invece mai tirato in porta, subendo costantemente la Vibonese che ha creato tante occasioni da rete, favorita anche da tanti errori difensivi degli amaranto. A segnare il goal decisivo è stato al 36 minuto del primi tempo Favetta. Al 33′ minuto il portiere Velcea era stato invece bravo nel respingere una pericolosa conclusione di Mal per la Vibonese. Pochi istanti dopo era stato il palo a negare il vantaggio ai padroni di casa che hanno colpito il legno con un colpo di testa di Favetta. Lo stesso Favetta che ha poi sbloccato il punteggio (36′) risolvendo una mischia. La Vibonese sfiora quindi il raddoppio, ma il diagonale di Ciotti lambisce il palo. Poi il rigore per la Vibonese sul tocco di braccio di Cham in area. Favetta si incarica della trasformazione ma spreca e la palla finisce a lato.

VIBONESE – REGGIO CALABRIA 1-0

Marcatori: 36’ FavettaVIBONESE (4-3-3): Del Bello; Ciotti, Baldan, Onraita, Malara; Mal (74’ Staropoli), Borgia (64’ Anzelmo) , Esposito; Castillo, Favetta (74’ Terranova), Furina (85′ Casalounge). A disposizione: Polidori, Iuliano, Tandara, Puca, Gaeta. All. Buscè

REGGIO CALABRIA (4-3-3): Velcea; Martiner, Adejo, Kremenovic (74’ Girasole), Porcino (46’ Cham); Mungo, Simonetta (46’ Barillà, Salandria (62’ Perri); Provazza, Bolzicco, Renelus (83′ Marras). A disposizione: Martinez, Ingegneri, Belpanno, Parodi. All. Trocini