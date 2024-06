Esordio col botto per Calzona a Euro 2024, la Slovacchia del tecnico di Cessaniti batte 1-0 il Belgio

La Nazionale guidata in panchina dall’allenatore vibonese supera di misura i Diavoli rossi dell’altro trainer calabrese Domenico Tedesco

Agli europei di calcio, che si stanno giocando in Germania, Francesco Calzona vince il derby tutto calabrese (1-0) contro Domenico Tedesco. La Slovacchia guidata dall’allenatore vibonese, di Cessaniti, ha infatti battuto il Belgio del tecnico cosentino di Bocchigliero. Un successo importante per la Nazionale slovacca che, nella prima giornata del Gruppo E, consente a Calzona e ai suoi di conquistare i primi 3 punti di Euro 2024 e agganciare in classifica al Romania, che nel pomeriggio ha rifilato tre reti all’Ucraina. Continua a leggere su LaCnews24.it