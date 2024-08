Calciomercato Vibonese, ufficiale l’arrivo di Matias Ceschin

Il difensore classe 2004: «È una bella occasione, in un club così importante e in un girone così difficile»

L’Us Vibonese Calcio attraverso una nota ufficiale ha comunicato l’arrivo in maglia rossoblù del difensore Matias Ceschin.

Il classe 2004 è cresciuto calcisticamente nel settore giovanile nel Volpiano e si è fatto le ossa nella Primavera del Torino, prima di approdare al Pinerolo nel girone A di Serie D dove ha collezionato più di 30 presenze.

Ceschin ci tiene a dire che per lui «è una bella occasione, in un club così importante e in un girone così difficile».