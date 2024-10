Prima vittoria in campionato per il San Nicola-Chiaravalle. Mister Sisi: «Contro il Rosarno è una vittoria che vale il doppio»

Prima vittoria in campionato per il San Nicola-Chiaravalle ed è un successo importante poiché arriva contro la Virtus Rosarno, candidata alla vetta della classifica. Un 2-0 che testimonia la buona prestazione dei locali. Dopo un primo tempo equilibrato, si sblocca tutto nella ripresa e vede protagonista il difensore che, al secondo minuto, concretizza un bel corner di Portesi, insaccando di rovesciata a pochi passi dalla porta. A tre minuti dalla fine, poi, è bomber Barolo che manda in estasi i tifosi gialloneri con una conclusione chirurgica.

Le parole di Sisi

Comprensibilmente soddisfatto il tecnico Sisi che si esprime così ai nostri microfoni: «Ieri è stata un partita molto accorta sotto tutti i punti di vista e affrontata con attenzione e umiltà. I miei ragazzi si sono sacrificati e hanno seguito alla lettera quanto preparato durante la settimana, rischiando poco contro una squadra forte e che, appena troverà la quadra, vincerà il campionato. Proprio per questo la nostra vittoria vale doppio».

Un successo ottenuto dopo le buone prestazione delle scorse settimane e dove si è raccolto meno di quanto prodotto: «Nelle prime quattro giornate meritavamo qualche punto in più ma questo campionato è livellato verso l’alto e gli episodi, a favore o contro, possono fare la differenza. La nostra è una squadra di livello ed è normale che il problema vero e proprio è quello di amalgamare la rosa, soprattutto dopo che si sono cambiato 18 elementi su 22 e dunque bisognare conoscerne le caratteristiche. Come organico siamo comunque attrezzati per fare un campionato dignitoso e centrare una salvezza tranquilla». E infine: «Con la vittoria di ieri non abbiamo fatto nulla perché la stagione è ancora lunga, ma ci giocheremo tutte le partite».